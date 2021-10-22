Лоуренс Стролл: «Надеюсь, Феттель останется в Aston Martin навсегда в какой-либо роли»
Феттель получит штраф на стартовой решетке Гран-при США
Четырехкратному чемпиону Ф-1 сменят двигатель
Себастьян Феттель / Фото: Twitter Aston Martin
Пилот Aston Martin Себастьян Феттель
получит штраф на стартовой решетке предстоящего Гран-при США.
Немец сообщил, что перед началом уик-энда команда приняла решение установить новый двигатель в его болид, сообщает Racefans.net. Феттеля ждет перерасход элементов силовой установки. Минимальный штраф для Себа составит 10 позиций, но команда может полностью обновить двигатель, что приведет к большему штрафу.
Ферстаппен раскритиковал популярный сериал о Формуле-1 и отказался от съемок в нем.
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