Ферстаппен стал лучшим на дождевой практике Гран-при Бельгии
Руководители Формулы-1 изменили даты проведения трех Гран-при
Слот, который ранее занимал этап в Мельбурне, пока свободен
Гран-при Турции / Фото: formula1.com
Формула-1 в своем Twitter опубликовала обновленный календарь сезона-2021.
REVISED 2021 CALENDAR— Formula 1 (@F1) August 28, 2021
Record-breaking 22 races
Turkey moves from Oct 1-3 to Oct 08-10
Mexico starts a new triple header #F1 pic.twitter.com/jDlZyGFKtW
В сравнении с предыдущей версией расписания гонок произошло несколько изменений – организаторы планируют 22 этапа вместо ранее запланированных 23-х, а также на неделю вперед были смещены Гран-при Турции, Мексики и Бразилии.
Напомним, что этап в Японии не состоится, а слот Гран-при Австралии должен достаться дебютанту Ф-1.
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