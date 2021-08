Руководители Формулы-1 изменили даты проведения трех Гран-при

Гран-при Турции / Фото: formula1.com

Формула-1 в своем Twitter опубликовала обновленный календарь сезона-2021.



REVISED 2021 CALENDAR



Record-breaking 22 races

Turkey moves from Oct 1-3 to Oct 08-10

Mexico starts a new triple header #F1 pic.twitter.com/jDlZyGFKtW