Исполнительный директор Mercedes: «Такого уровня выражений и перехода на личности, как от Red Bull, мы еще не видели»

Тото Вольфф / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф высказался Autosport о нападках представителей Red Bull после инцидента Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании.



Я понимаю субъективную оценку самого столкновения и эмоции отца Ферстаппена. Пожалуй, я бы чувствовал то же самое, но использовал бы другие выражения.

Хэмилтон чувствует себя довольно расслабленно. Эта история разделяет взгляды людей, и некоторые комментарии были весьма личными, что, пожалуй, усугубило ситуацию. Но в целом он в порядке.