Главный инженер Mercedes: «Если бы не красные флаги, Хэмилтон не продолжил гонку»
Исполнительный директор Mercedes: «Такого уровня выражений и перехода на личности, как от Red Bull, мы еще не видели»
Вольффа разочаровывает поведение представителей австрийской команды
Тото Вольфф / Фото: twitter.com/mercedesamgf1
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф высказался Autosport о нападках представителей Red Bull после инцидента Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании.
Я думаю, ясно, что с точки зрения соперников ситуация разочаровывающая. Я могу это понять. Тем не менее, мы еще не видели в Формуле-1 такого уровня выражений и перехода на личности.
Я понимаю субъективную оценку самого столкновения и эмоции отца Ферстаппена. Пожалуй, я бы чувствовал то же самое, но использовал бы другие выражения.
Хэмилтон чувствует себя довольно расслабленно. Эта история разделяет взгляды людей, и некоторые комментарии были весьма личными, что, пожалуй, усугубило ситуацию. Но в целом он в порядке.
Напомним, что после десяти этапов в Кубке Конструкторов лидирует Red Bull с преимуществом в 4 очка над Mercedes.
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