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«It’s hammer time». Хэмилтон выбил землю из-под ног Ферстаппена и вернул интригу в чемпионат

Абсолютный провал Red Bull был довершен самоустранением Переса
Автоспорт Формула-1
21:20
«It’s hammer time». Хэмилтон выбил землю из-под ног Ферстаппена и вернул интригу в чемпионат Послесловие
Льюис Хэмилтон после победы на домашнем Гран-при / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Завершился Гран-при Великобритании. Кому бы кто не отдавал свое предпочтение, но безэмоциональным вряд ли можно остаться после такой гонки. Но давайте обо всем по порядку.

Гонка началась с борьбы лидеров чемпионата. Макс Ферстаппен из Red Bull и пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сражались на максимуме возможностей. На прямых семикратный чемпион, казалось, отбирал преимущество, но после поворотов неуступчивый нидерландец оказывался впереди. Война за лидерскую позицию растянулась на пол круга и завершилась ужасающей аварией лидера личного зачета.

Ферстаппен первым входил в поворот, где его правое заднее колесо поддел британец. Макс на скорости 300 км/ч улетел в сторону ограждений и где-то на 200 км/ч влетел в стену из покрышек. Гонка в скором времени была остановлена красными флагами. К счастью, гонщик не пострадал, и сумел самостоятельно выбраться из машины. По сообщениям пресс-службы австрийской команды, Ферстаппен отправился на обследование в ближайшую больницу. Здоровья, Макс!

После рестарта, во время которого болид Хэмилтона подлатали, лидер немецкого коллектива так и остался вторым – воспользовавшись столкновением Макса и Льюиса впереди на первое место вышел Шарль Леклер из Ferrari. А в это время стюардам предстояло решить, как поступать с Хэмилтоном. Было два возможных исхода – либо признание случившегося гоночным инцидентом, либо же штрафовать семикратного. И случилось второе. Но 10 (!) секунд? Тото Вольфф точно не против, что вылет основного соперника обошелся команде таким небольшим наказанием.

It’s hammer time. Так болельщики Хэмилтона называют режим одного из лучших гонщиков в истории, когда Льюис едет настолько быстро, насколько только позволяет болид. Но на сей раз эта фраза приобрела иной смысл – после стычки с британцем Ферстаппен будто от удара молота Тора улетел прочь с трассы.

Следует отметить коллективы, которые борются за третье место в Кубке Конструкторов. Оба McLaren показывали хороший темп. Лучше выступил Ландо Норрис – британец приучил нас к тому, что от него можно ожидать чего угодно. Но, если неделю ровно неделю назад на финале Евро-2020 его ограбили неизвестные, забрав дорогие спонсорские часы, то на сей раз без третьего в сезоне подиума его оставили собственные механики. Пит-стоп длился целых 6 секунд, и на трассу Норрис вернулся уже за Валттери Боттасом из Mercedes, который вернул себе третью позицию.

Казалось, что может быть хуже? Механики Ferrari приняли вызов своих визави из стана «оранжевых». Пострадавшим оказался Карлос Сайнс. Смена резины Medium на Hard (почти все прошли дистанцию именно на такой стратегии) заняла около 12 секунд. Примечательно, что столько же на замену шин ушло и у Хэмилтона. Правда, последнему пришлось отстоять свой 10-секундный штраф. До заезда в боксы Леклера механики «Скудерии» пришли в себя и довольно быстро обслужили монегаска. Шарль вернулся в гонку на своей первой позиции.

Через несколько кругов после выезда с боксов Хэмилтон приблизился к Норрису и обошел соотечественника в борьбе за подиум.

Понемногу Льюис начал сокращать отрыв от Боттаса, идущего вторым. И на 41 круге финн, после знаменитого «Valteri, it’s James» получил указание пропустить семикратного чемпиона мира вперед. И началась погоня Хэмилтона за победой на забитых домашних трибунах. Что не удалось англичанам на «Уэмбли» в решающем матче чемпионата Европы, попытался воплотить в жизнь Льюис.

Сайнсу после возвращения из боксов потребовалось пару кругов, чтобы настигнуть Даниэля Риккардо. Но как испанец не пытался, пройти до конца гонки австралийца ему так и не удастся. Дэн принес важнейшие для McLaren очки в борьбе за место в командном зачете.

Нужно сказать пару слов и о втором пилоте Red Bull Серхио Пересе. После провальной спринт-квалификации мексиканец стартовал с конца пелотона. Чеко продирался сквозь более медленных пилотов, но уже на 19-м круге оказался на пит-лейне. Стартегия трех-стопов, забегая вперед, не сработала. После небольшого столкновения с Кими Райкконеном из Alfa Romeo Перес заехал в боксы в четвертый раз. Вероятно, это все же было связано не с повреждением, а желанием пересесть на Soft и отобрать у Хэмилтона очко за быстрый круг. Это Чеко удалось, и балл за быстрый круг улетучился – его могут получить лишь пилоты, которые финишировали в топ-10, а мексиканец к финишу прибыл лишь 16-м.

Погоня Хэмилтона за Леклером продолжалась почти 10 кругов. Если поначалу британец не особо верил в возможную викторию, то поддержка гоночного инженера Питера Боннингтона придала Льюису уверенности, и он устремился за победой. Символично, что обгон случился в том же повороте, в котором в начале заезда вылетел Ферстаппен. Шарль решил оставить намного больше места Льюису, чем это сделал Макс, и поплатился. Монегаску не хватило сцепления с трассой, и он едва не улетел в ограждения. Если отловить машину удалось, то вот о борьбе за первую позицию уже не стоило и задумываться.

Лучшим из остальных стал Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион Ф-1 на Alpine сумел сдержать прессинг Лэнса Стролла из Aston Martin. Первую десятку дополнили напарник Алонсо Эстебан Окон и Юки Цунода из Alpha Tauri.

Результаты Гран-при Великобритании:

Победа Хэмилтона стала для него восьмой на «Сильверстоуне». Столько же у него и на Гран-при Венгрии, который пройдет уже через две недели. Mercedes удалось не только прервать победную серию Red Bull, а и почти сравнятся с «быками» в Кубке Конструкторов. Теперь разница составляет каких-то мизерных 4 очка, а между Льюис и Ферстаппеном в личном – лишь 8. Чемпионат будто начинается заново, так что усаживаемся поудобнее – зрелищ будет предостаточно!

Олег Шумейко-младший
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Теги

Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон Шарль Леклер Mercedes Red Bull Ferrari McLaren Валттери Боттас Даниэль Риккардо Ландо Норрис Карлос Сайнс

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«It’s hammer time». Хэмилтон выбил землю из-под ног Ферстаппена и вернул интригу в чемпионат
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