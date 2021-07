«It’s hammer time». Хэмилтон выбил землю из-под ног Ферстаппена и вернул интригу в чемпионат

Абсолютный провал Red Bull был довершен самоустранением Переса

Послесловие

Льюис Хэмилтон после победы на домашнем Гран-при / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Завершился Гран-при Великобритании. Кому бы кто не отдавал свое предпочтение, но безэмоциональным вряд ли можно остаться после такой гонки. Но давайте обо всем по порядку.



Гонка началась с борьбы лидеров чемпионата. Макс Ферстаппен из Red Bull и пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сражались на максимуме возможностей. На прямых семикратный чемпион, казалось, отбирал преимущество, но после поворотов неуступчивый нидерландец оказывался впереди. Война за лидерскую позицию растянулась на пол круга и завершилась ужасающей аварией лидера личного зачета.

Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Ферстаппен первым входил в поворот, где его правое заднее колесо поддел британец. Макс на скорости 300 км/ч улетел в сторону ограждений и где-то на 200 км/ч влетел в стену из покрышек. Гонка в скором времени была остановлена красными флагами. К счастью, гонщик не пострадал, и сумел самостоятельно выбраться из машины. По сообщениям пресс-службы австрийской команды, Ферстаппен отправился на обследование в ближайшую больницу. Здоровья, Макс!

После рестарта, во время которого болид Хэмилтона подлатали, лидер немецкого коллектива так и остался вторым – воспользовавшись столкновением Макса и Льюиса впереди на первое место вышел Шарль Леклер из Ferrari. А в это время стюардам предстояло решить, как поступать с Хэмилтоном. Было два возможных исхода – либо признание случившегося гоночным инцидентом, либо же штрафовать семикратного. И случилось второе. Но 10 (!) секунд? Тото Вольфф точно не против, что вылет основного соперника обошелся команде таким небольшим наказанием.

It’s hammer time. Так болельщики Хэмилтона называют режим одного из лучших гонщиков в истории, когда Льюис едет настолько быстро, насколько только позволяет болид. Но на сей раз эта фраза приобрела иной смысл – после стычки с британцем Ферстаппен будто от удара молота Тора улетел прочь с трассы.

Следует отметить коллективы, которые борются за третье место в Кубке Конструкторов. Оба McLaren показывали хороший темп. Лучше выступил Ландо Норрис – британец приучил нас к тому, что от него можно ожидать чего угодно. Но, если неделю ровно неделю назад на финале Евро-2020 его ограбили неизвестные, забрав дорогие спонсорские часы, то на сей раз без третьего в сезоне подиума его оставили собственные механики. Пит-стоп длился целых 6 секунд, и на трассу Норрис вернулся уже за Валттери Боттасом из Mercedes, который вернул себе третью позицию.

LAP 21/52



Norris pits from P3, but it's a slow stop - 6 seconds



He returns to the track in P6 behind Alonso #BritishGP #F1 pic.twitter.com/012AKEwGhK — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Казалось, что может быть хуже? Механики Ferrari приняли вызов своих визави из стана «оранжевых». Пострадавшим оказался Карлос Сайнс. Смена резины Medium на Hard (почти все прошли дистанцию именно на такой стратегии) заняла около 12 секунд. Примечательно, что столько же на замену шин ушло и у Хэмилтона. Правда, последнему пришлось отстоять свой 10-секундный штраф. До заезда в боксы Леклера механики «Скудерии» пришли в себя и довольно быстро обслужили монегаска. Шарль вернулся в гонку на своей первой позиции.

LAP 29 & 30/52: Ferraris into the pits



Sainz pits first but it's slow, he returns to the track in P6



Leclerc's is much quicker and he comes back out in P1#BritishGP #F1 pic.twitter.com/0byWqeey4M — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Через несколько кругов после выезда с боксов Хэмилтон приблизился к Норрису и обошел соотечественника в борьбе за подиум.

LAP 32/52



Hamilton has got past Norris and is into the podium positions#BritishGP #F1 pic.twitter.com/pCQAhotkta — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Понемногу Льюис начал сокращать отрыв от Боттаса, идущего вторым. И на 41 круге финн, после знаменитого «Valteri, it’s James» получил указание пропустить семикратного чемпиона мира вперед. И началась погоня Хэмилтона за победой на забитых домашних трибунах. Что не удалось англичанам на «Уэмбли» в решающем матче чемпионата Европы, попытался воплотить в жизнь Льюис.

LAP 41/52



Bottas gets the call from Mercedes to let Hamilton through - he does



For Hamilton, the chase is now on to catch race leader Leclerc#BritishGP #F1 pic.twitter.com/jTxQcBC5TH — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Сайнсу после возвращения из боксов потребовалось пару кругов, чтобы настигнуть Даниэля Риккардо. Но как испанец не пытался, пройти до конца гонки австралийца ему так и не удастся. Дэн принес важнейшие для McLaren очки в борьбе за место в командном зачете.

Нужно сказать пару слов и о втором пилоте Red Bull Серхио Пересе. После провальной спринт-квалификации мексиканец стартовал с конца пелотона. Чеко продирался сквозь более медленных пилотов, но уже на 19-м круге оказался на пит-лейне. Стартегия трех-стопов, забегая вперед, не сработала. После небольшого столкновения с Кими Райкконеном из Alfa Romeo Перес заехал в боксы в четвертый раз. Вероятно, это все же было связано не с повреждением, а желанием пересесть на Soft и отобрать у Хэмилтона очко за быстрый круг. Это Чеко удалось, и балл за быстрый круг улетучился – его могут получить лишь пилоты, которые финишировали в топ-10, а мексиканец к финишу прибыл лишь 16-м.

Race result #BritishGP : HAM, LEC, BOT, NOR, RIC, SAI, ALO, STR, OCO, TSU. Checo P16 Max DNF. pic.twitter.com/Eg80B6R2Sb — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) July 18, 2021

Погоня Хэмилтона за Леклером продолжалась почти 10 кругов. Если поначалу британец не особо верил в возможную викторию, то поддержка гоночного инженера Питера Боннингтона придала Льюису уверенности, и он устремился за победой. Символично, что обгон случился в том же повороте, в котором в начале заезда вылетел Ферстаппен. Шарль решил оставить намного больше места Льюису, чем это сделал Макс, и поплатился. Монегаску не хватило сцепления с трассой, и он едва не улетел в ограждения. Если отловить машину удалось, то вот о борьбе за первую позицию уже не стоило и задумываться.

Лучшим из остальных стал Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион Ф-1 на Alpine сумел сдержать прессинг Лэнса Стролла из Aston Martin. Первую десятку дополнили напарник Алонсо Эстебан Окон и Юки Цунода из Alpha Tauri.

Результаты Гран-при Великобритании:

A race that will be talked about for a long time #BritishGP #F1 pic.twitter.com/XMpp8gCMGy — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Победа Хэмилтона стала для него восьмой на «Сильверстоуне». Столько же у него и на Гран-при Венгрии, который пройдет уже через две недели. Mercedes удалось не только прервать победную серию Red Bull, а и почти сравнятся с «быками» в Кубке Конструкторов. Теперь разница составляет каких-то мизерных 4 очка, а между Льюис и Ферстаппеном в личном – лишь 8. Чемпионат будто начинается заново, так что усаживаемся поудобнее – зрелищ будет предостаточно!