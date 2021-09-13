Ферстаппен и Хэмилтон самоустранились на Гран-при Италии. Дубль триумфаторы из McLaren отметили выпитым из ботинок шампанским
Хэмилтон: «Рад за McLaren – приятно видеть команду на вершине»
В 2008 году Льюис завоевал первое чемпионство именно в этом коллективе
Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes
Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон в своем Instagram поздравил пилотов McLaren Даниэля Риккардо и Ландо Норриса с дублем на Гран-при Италии:
Поздравляю! Парни, вы прекрасно поработали в эти выходные. Так рад за свою бывшую команду, приятно видеть, что вы вернулись на вершину. Наслаждайтесь.
Отличная работа от моего напарника (Валттери Боттаса – XSPORT). Оставил команду в лидерах чемпионата.
Отметим, что первое чемпионство в «Королеве автоспорта» Льюис завоевал в 2008 году за рулем McLaren в сумасшедшей борьбе с Фелипе Массой на Ferrari.
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