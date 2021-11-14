Хэмилтон так просто Ферстаппену не дастся! Льюис в погоне за очередным рекордом выдал максимум на Гран-при Бразилии

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 36
Сейчас 2
Сегодня 18
Завтра 23
Футбол (12 событий из 12) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Окончен
15:30 Волынь - Альянс 1:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Хорватия - Россия 1:0 Запланирован
16:00 Мальта - Словакия 0:6 Запланирован
16:00 Словения - Кипр 2:1 Окончен
19:00 Армения - Германия 1:4 Окончен
19:00 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Запланирован
19:00 Македония - Исландия 3:1 Окончен
21:45 Люксембург - Ирландия -:- Запланирован
21:45 Португалия - Сербия -:- Запланирован
21:45 Греция - Косово -:- Запланирован
21:45 Испания - Швеция -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 3:2 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Торонто Мейпл Лифс 4:5 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:5 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс 6:3 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:30 Каролина Харрикейнс - Сент-Луис Блюз 3:2 Окончен
03:00 Даллас Старз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Аризона Койотис 4:1 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 7:4 Окончен
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Юта Джаз - Майами Хит 105:111 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс 118:113 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 112:101 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 92:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс 121:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 91:89 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 129:102 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс 102:91 4-я четверть
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кривбасс - БК Запорожье 58:69 Окончен
14:00 Химик - Киев-Баскет 69:93 Окончен
16:00 БК Одесса - БК Тернополь 62:72 Окончен
17:00 Николаев - Прометей 55:89 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Калгари Флэймс 0:0 1-й период
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс 102:91 4-я четверть
Футбол (3 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Оболонь - Ужгород -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Северная Ирландия - Италия -:- Запланирован
21:45 Швейцария - Болгария -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 14) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Калгари Флэймс 0:0 1-й период
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
03:00 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Теннис (3 события из 9) показать все
ATP 2021 (Tour Finals Turin, Italy, Green Group)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Новак Джокович - Casper Ruud -:- Запланирован
22:00 Стефанос Циципас - Андрей Рублёв -:- Запланирован
WTA 2021 (WTA Finals Guadalajara, Mexico, Group Teotihuacan)
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Гарбин Мугуруса - Анетт Контавейт -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:05 Шеллефтео - Спарта Прага -:- Запланирован
20:00 Клагенфурт - Лександс -:- Запланирован
20:00 Векше - Таппара -:- Запланирован
20:30 Адлер Мангейм - Фрелунда -:- Запланирован
20:30 Больцано - Лукко Раума -:- Запланирован
21:05 Фрибург Готтерон - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
21:05 Цюрих - Регле -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Сокол -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Белый Барс -:- Запланирован
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Прометей -:- Запланирован

Хэмилтон так просто Ферстаппену не дастся! Льюис в погоне за очередным рекордом выдал максимум на Гран-при Бразилии

Один из лучших этапов семикратного в сезоне, если не в карьере
Автоспорт Формула-1
14 ноября 22:55
Хэмилтон так просто Ферстаппену не дастся! Льюис в погоне за очередным рекордом выдал максимум на Гран-при Бразилии
Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Formula1

Завершилось американское турне сезона Формулы-1. Последним этапом стал Гран-при Бразилии, 18 гонка «Королевы автоспорта» в текущем году.

Победу в Сан-Паулу завоевал семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон с 10-й позиции на стартовом поле. Если учесть еще и дисквалификацию после пятничной квалификации, то выступление британца в Бразилии просто поражает воображение. Пилот Mercedes несколько сократил отставание от лидера личного зачета Макса Ферстаппена и привнес глоток свежего воздуха в сражение за титул.

Другой пилот «черных стрел» Валттери Боттас отплатил нидерландцу за промедление в спринте той же монетой – уже с первого поворота гонщик Red Bull выезжал в качестве лидера. А немного позади за лидирующей группой развязалась война за позицию бывших друзей по McLaren – Ландо Норрис по внешней пытался объехать Ferrari с Карлосом Сайнсом за рулем.

Правда, вышло не особо – британец, смещаясь для вхождение в поворот, получил прокол, что сразу же откинуло Норриса из борьбы за большие очки. К слову, Ландо удалось встать последним в очереди за баллами – десятая строчка в протоколе, а его напарник Даниэль Риккардо и вовсе не сумел финишировать.

Несколько ошибок совершили и дебютанты Ф-1. Мик Шумахер из Haas после съезда с поребрика не удержал болид. Опытнейший Кими Райкконен, который проводит последний сезон в Ф-1, был не прочь пободаться. Учитывая, что рядом с чемпионом был пилот с аббревиатурой MSC (как и у легендарного Михаэля Шумахера – XSPORT). Пилот Alfa Romeo не отступал ни на йоту, и ошибка немца стоила ему переднего крыла.

Также со знаком «минус» отличился и Юки Цунода. Японец также подскочил на бордюре и столкнулся с Лэнсом Строллом. Если гонщик Alpha Tauri сразу же отправился в боксы, то вот пилота Aston Martin последствия настигли намного позже. Несколько частей болида канадца после прохождения последнего поворота круга буквально оторвалось.

Что касается Хэмилтона, то он не стал особо что-то менять в сравнении со спринт квалификацией. Льюис, как и днем ранее, выдал невероятный перформанс, совершив прорыв в девять позиций. К слову, британец стал первым пилотом, который сумел победить, стартую вне топ-8.

Британец воспользовался множественной борьбой на старте, сумел отыграть несколько позиций. Рестарт за машиной безопасностью, вызванной обломками частей машины Цуноды, немного подровнял пелотон. И семикратный устремился за «быками», которые к тому моменту расположились на первых двух строчках.

Довольно быстро британец расправился с Серхио Пересом. А вот борьба с Ферстаппеном продлилась куда дольше. Льюис попытался андеркатом выйти на первую позицию, но Макса следом зазвали в боксы. Так еще и Хэмилтон потратил немного после по темпу, из-за того, что попал в трафик.

То, как визуально легко семикратный проносился мимо соперников, предрасполагало к его неминуемой победе. Нидерландец долго бодался, доходило даже до крайностей – пилоты даже вне трассы не уступали друг другу ни миллиметра. 

Но все же это был день Льюиса – на трассе, где он завоевал первое чемпионство в 2008-м году, он добыл и победу, которая возвращает интригу в борьбу за чемпионство.

Минимизацией потерь для австрийцев занялся Чеко. Мексиканец, который имел достаточный задел от Ferrari, и никак не способный догнать Боттаса в борьбе за подиум, сменил резину и отобрал быстрый круг у 44-о номера. Пилоты «Скудерии» были словно в собственной гонке. Темп не позволял ни приблизиться к топовым болидам сезона, ни ехать в наравне с остальными командами чемпионата. Так что Сайнс и Шарль Леклер развлекались разве что друг с другом.

За топ-7 боролся Пьер Гасли из Alpha Tauri с двумя пилотами Alpine. Уже не первый раз в сезоне гонщики французского коллектива пытались пересидеть в борьбе за места повыше. Но француз из сестринской команды Red Bull даже с лишним пит-стопом прошел Фернандо Алонсо и Эстебана Окона. Борьба в лиге A за пятую строчку в Кубке Конструкторов продолжается – у коллективов равное количество очков, как и до начала уик-энда.

Результаты Гран-при Бразилии:

Уже на следующей неделе Формула-1 возвращается на самый большой материк. Пилоты впервые попробуют свои силы на Гран-при Катара на трассе «Лосаль». Команды сообщают по тестам на симуляторах, что коллектив с большим количеством скоростных поворотов. Что может быть на руку Red Bull. Хотя уже не раз в сезоне слова эксперты были противоположны тому, что мы видели в воскресной гонке.

Так что предвкушаем яркое завершение чемпионата. Ни один из гонщиков не собирается уступать в сражении за чемпионский титул, – который для Макса может стать дебютным, а для Хэмилтона может стать 8-м (рекордным!), да и в командном зачете все еще тоже может поменяться в течение даже одной гонки.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Серхио Перес Ferrari Red Bull Mercedes Шарль Леклер Фернандо Алонсо Карлос Сайнс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Не удивительно. Фанаты выбрали гонщика дня по итогам Гран-при Бразилии
Не удивительно. Фанаты выбрали гонщика дня по итогам Гран-при Бразилии
Автоспорт Формула-1
14 ноября 22:33
Боттас: «Я разочарован тем, как провел старт и вообще проехал первый круг»
Боттас: «Я разочарован тем, как провел старт и вообще проехал первый круг»
Автоспорт Формула-1
14 ноября 21:38
Хэмилтон: «Пожалуй, это самый тяжелый уик-энд в моей карьере»
Хэмилтон: «Пожалуй, это самый тяжелый уик-энд в моей карьере»
Автоспорт Формула-1
14 ноября 21:19
Ферстаппен: «Сделали все, что могли»
Ферстаппен: «Сделали все, что могли»
Автоспорт Формула-1
14 ноября 21:09
Хэмилтон с десятого места на старте выиграл Гран-при Бразилии
Хэмилтон с десятого места на старте выиграл Гран-при Бразилии
Автоспорт Формула-1
14 ноября 20:37
Ферстаппен объяснил, почему ему не удалось финишировать первым в спринте Гран-при Бразилии
Ферстаппен объяснил, почему ему не удалось финишировать первым в спринте Гран-при Бразилии
Автоспорт Формула-1
14 ноября 14:53

Новости: Автоспорт

Хэмилтон так просто Ферстаппену не дастся! Льюис в погоне за очередным рекордом выдал максимум на Гран-при Бразилии
Хэмилтон так просто Ферстаппену не дастся! Льюис в погоне за очередным рекордом выдал максимум на Гран-при Бразилии
Формула-1
14 ноября 22:55
Не удивительно. Фанаты выбрали гонщика дня по итогам Гран-при Бразилии
Не удивительно. Фанаты выбрали гонщика дня по итогам Гран-при Бразилии
Формула-1
14 ноября 22:33
Боттас: «Я разочарован тем, как провел старт и вообще проехал первый круг»
Боттас: «Я разочарован тем, как провел старт и вообще проехал первый круг»
Формула-1
14 ноября 21:38
Хэмилтон: «Пожалуй, это самый тяжелый уик-энд в моей карьере»
Хэмилтон: «Пожалуй, это самый тяжелый уик-энд в моей карьере»
Формула-1
14 ноября 21:19
Ферстаппен: «Сделали все, что могли»
Ферстаппен: «Сделали все, что могли»
Формула-1
14 ноября 21:09
Хэмилтон с десятого места на старте выиграл Гран-при Бразилии
Хэмилтон с десятого места на старте выиграл Гран-при Бразилии
Формула-1
14 ноября 20:37
Ферстаппен объяснил, почему ему не удалось финишировать первым в спринте Гран-при Бразилии
Ферстаппен объяснил, почему ему не удалось финишировать первым в спринте Гран-при Бразилии
Формула-1
14 ноября 14:53
Хэмилтон не ожидал, что сможет так высоко финишировать в спринте Гран-при Бразилии
Хэмилтон не ожидал, что сможет так высоко финишировать в спринте Гран-при Бразилии
Формула-1
14 ноября 14:14
Перес объяснил, почему в спринте ему не удалось пройти Ferrari Сайнса
Перес объяснил, почему в спринте ему не удалось пройти Ferrari Сайнса
Формула-1
14 ноября 12:58
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
2
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости