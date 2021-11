Хэмилтон так просто Ферстаппену не дастся! Льюис в погоне за очередным рекордом выдал максимум на Гран-при Бразилии

Один из лучших этапов семикратного в сезоне, если не в карьере

Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Formula1

Завершилось американское турне сезона Формулы-1. Последним этапом стал Гран-при Бразилии, 18 гонка «Королевы автоспорта» в текущем году.



Победу в Сан-Паулу завоевал семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон с 10-й позиции на стартовом поле. Если учесть еще и дисквалификацию после пятничной квалификации, то выступление британца в Бразилии просто поражает воображение. Пилот Mercedes несколько сократил отставание от лидера личного зачета Макса Ферстаппена и привнес глоток свежего воздуха в сражение за титул.

Другой пилот «черных стрел» Валттери Боттас отплатил нидерландцу за промедление в спринте той же монетой – уже с первого поворота гонщик Red Bull выезжал в качестве лидера. А немного позади за лидирующей группой развязалась война за позицию бывших друзей по McLaren – Ландо Норрис по внешней пытался объехать Ferrari с Карлосом Сайнсом за рулем.

Правда, вышло не особо – британец, смещаясь для вхождение в поворот, получил прокол, что сразу же откинуло Норриса из борьбы за большие очки. К слову, Ландо удалось встать последним в очереди за баллами – десятая строчка в протоколе, а его напарник Даниэль Риккардо и вовсе не сумел финишировать.

LAP 1/71



Puncture for Lando Norris



Max Verstappen takes P1



Lewis Hamilton up to P6 from P10#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/OaiMtWOXuP — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Несколько ошибок совершили и дебютанты Ф-1. Мик Шумахер из Haas после съезда с поребрика не удержал болид. Опытнейший Кими Райкконен, который проводит последний сезон в Ф-1, был не прочь пободаться. Учитывая, что рядом с чемпионом был пилот с аббревиатурой MSC (как и у легендарного Михаэля Шумахера – XSPORT). Пилот Alfa Romeo не отступал ни на йоту, и ошибка немца стоила ему переднего крыла.

LAP 14/71



Mick Schuamcher picks up some debris and goes into the pits for repairs



After a period behind the Virtual Safety Car we're racing again



Bit of a messy start to this one, but you sense fireworks at the front of the pack aren't far away...#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/jgpp6HmiaN — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Также со знаком «минус» отличился и Юки Цунода. Японец также подскочил на бордюре и столкнулся с Лэнсом Строллом. Если гонщик Alpha Tauri сразу же отправился в боксы, то вот пилота Aston Martin последствия настигли намного позже. Несколько частей болида канадца после прохождения последнего поворота круга буквально оторвалось.

nooo! @yukitsunoda07 goes for a dive on the inside of STR who closes the door and loses his front wing pic.twitter.com/kf52vimTjX — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) November 14, 2021

Что касается Хэмилтона, то он не стал особо что-то менять в сравнении со спринт квалификацией. Льюис, как и днем ранее, выдал невероятный перформанс, совершив прорыв в девять позиций. К слову, британец стал первым пилотом, который сумел победить, стартую вне топ-8.

Британец воспользовался множественной борьбой на старте, сумел отыграть несколько позиций. Рестарт за машиной безопасностью, вызванной обломками частей машины Цуноды, немного подровнял пелотон. И семикратный устремился за «быками», которые к тому моменту расположились на первых двух строчках.

Довольно быстро британец расправился с Серхио Пересом. А вот борьба с Ферстаппеном продлилась куда дольше. Льюис попытался андеркатом выйти на первую позицию, но Макса следом зазвали в боксы. Так еще и Хэмилтон потратил немного после по темпу, из-за того, что попал в трафик.

LAP 26/71



Both Hamilton and Verstappen report losing grip on their rear tyres



And Mercedes waste no time and call Hamilton in for a fresh set



How long will Red Bull wait?#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/eGVCV0mAX3 — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

То, как визуально легко семикратный проносился мимо соперников, предрасполагало к его неминуемой победе. Нидерландец долго бодался, доходило даже до крайностей – пилоты даже вне трассы не уступали друг другу ни миллиметра.

Но все же это был день Льюиса – на трассе, где он завоевал первое чемпионство в 2008-м году, он добыл и победу, которая возвращает интригу в борьбу за чемпионство.

A race winning move



A momentum-swinging move? @LewisHamilton passes @Max33Verstappen on his way to a win in Brazil that keeps his title hopes very much alive #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/4CbdWlOGsS — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Минимизацией потерь для австрийцев занялся Чеко. Мексиканец, который имел достаточный задел от Ferrari, и никак не способный догнать Боттаса в борьбе за подиум, сменил резину и отобрал быстрый круг у 44-о номера. Пилоты «Скудерии» были словно в собственной гонке. Темп не позволял ни приблизиться к топовым болидам сезона, ни ехать в наравне с остальными командами чемпионата. Так что Сайнс и Шарль Леклер развлекались разве что друг с другом.

За топ-7 боролся Пьер Гасли из Alpha Tauri с двумя пилотами Alpine. Уже не первый раз в сезоне гонщики французского коллектива пытались пересидеть в борьбе за места повыше. Но француз из сестринской команды Red Bull даже с лишним пит-стопом прошел Фернандо Алонсо и Эстебана Окона. Борьба в лиге A за пятую строчку в Кубке Конструкторов продолжается – у коллективов равное количество очков, как и до начала уик-энда.

Результаты Гран-при Бразилии:

CLASSIFICATION: BRAZIL



Confirmation of a famous win for @LewisHamilton, after an incredible performance all weekend in Sao Paulo #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/fw86fo2wRD — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Уже на следующей неделе Формула-1 возвращается на самый большой материк. Пилоты впервые попробуют свои силы на Гран-при Катара на трассе «Лосаль». Команды сообщают по тестам на симуляторах, что коллектив с большим количеством скоростных поворотов. Что может быть на руку Red Bull. Хотя уже не раз в сезоне слова эксперты были противоположны тому, что мы видели в воскресной гонке.

Так что предвкушаем яркое завершение чемпионата. Ни один из гонщиков не собирается уступать в сражении за чемпионский титул, – который для Макса может стать дебютным, а для Хэмилтона может стать 8-м (рекордным!), да и в командном зачете все еще тоже может поменяться в течение даже одной гонки.