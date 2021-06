Хэмилтон – об ошибке на Гран-при Азербайджана: «Я задел «магический» переключатель, который отключает тормоза»

Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты Гран-при Азербайджана.



Напомним, что семикратный чемпион Ф-1 был вторым на рестарте и удачно стартовал, но допустило ошибку, которая откатила его на последнее место.

Lap 50/51



Hamilton goes from P2 to last #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/TAxXYEgfNL