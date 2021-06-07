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Хэмилтон – об ошибке на Гран-при Азербайджана: «Я задел «магический» переключатель, который отключает тормоза»
Семикратный чемпион Ф-1 прокомментировал инцидент в концовке гонки
Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/MercedesAMGF1
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты Гран-при Азербайджана.
Напомним, что семикратный чемпион Ф-1 был вторым на рестарте и удачно стартовал, но допустило ошибку, которая откатила его на последнее место.
Lap 50/51— Formula 1 (@F1) June 6, 2021
Hamilton goes from P2 to last #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/TAxXYEgfNL
A massive moment from a mad race— Formula 1 (@F1) June 6, 2021
Watch the best bits from Baku #AzerbaijanGP #F1
Слова Хэмилтона приводит Sky Sports:
Естественно, это поучительный опыт. Мы упорно трудились, чтобы вернуться в топ-10, и я пошел на все, но в итоге проиграл. Я задел кнопку, которая отключает тормоза, так что просто поехал по прямой на рестарте.
Мне очень жаль, хотел бы извиниться перед ребятами и девушками в нашей команде. Без понятия, как я задел этот «магический» переключатель. Сегодня нам не повезло – постараемся вернуться и стать сильнее к следующей гонке.
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