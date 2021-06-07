Хэмилтон – об ошибке на Гран-при Азербайджана: «Я задел «магический» переключатель, который отключает тормоза»

Семикратный чемпион Ф-1 прокомментировал инцидент в концовке гонки

Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты Гран-при Азербайджана.



Напомним, что семикратный чемпион Ф-1 был вторым на рестарте и удачно стартовал, но допустило ошибку, которая откатила его на последнее место.

A massive moment from a mad race



Watch the best bits from Baku #AzerbaijanGP #F1 — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

Слова Хэмилтона приводит Sky Sports:

Естественно, это поучительный опыт. Мы упорно трудились, чтобы вернуться в топ-10, и я пошел на все, но в итоге проиграл. Я задел кнопку, которая отключает тормоза, так что просто поехал по прямой на рестарте. Мне очень жаль, хотел бы извиниться перед ребятами и девушками в нашей команде. Без понятия, как я задел этот «магический» переключатель. Сегодня нам не повезло – постараемся вернуться и стать сильнее к следующей гонке.

Разбор Гран-при Азербайджана.