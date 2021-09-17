Хорнер: «Если в FIA хотели сделать заявление, они могли бы наложить на Ферстаппена и Хэмилтона одинаковый штраф»

Фото: crash.net

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер считает столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии гоночным инцидентом.

Хорнера цитирует портал crash.net:

Я очень рад, что система halo выполнила свою задачу. Думаю, что теперь даже самые ярые противники гало поменяют свое мнение.

Что касается самого инцидента, до я до сих пор сохраняю свою точку зрения: оба гонщика сыграли роль в аварии и невозможно безоговорочно возложить вину за происшествие на кого-то одного.

Если в FIA хотели сделать заявление, то они могли бы наложить одинаковый штраф на обоих пилотов. Но в итоге они посчитали, что в большей степени был виноват Макс. А поскольку он не сумел добраться до финиша, единственным вариантом было оштрафовать его потерей позиций на старте следующего Гран-при. И мы принимаем этот штраф».