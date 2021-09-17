Хорнер: «Если в FIA хотели сделать заявление, они могли бы наложить на Ферстаппена и Хэмилтона одинаковый штраф»
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер считает столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии гоночным инцидентом.
Хорнера цитирует портал crash.net:
«Столкновение получилось очень неприятным, но оба гонщика сразу же смогли подтвердить, что с ними все в порядке. Льюис пытался выбраться из гравия и вернуться на трассу, так что дирекция даже не посчитала необходимым выпускать на трассу медицинский автомобиль.
Я очень рад, что система halo выполнила свою задачу. Думаю, что теперь даже самые ярые противники гало поменяют свое мнение.
Что касается самого инцидента, до я до сих пор сохраняю свою точку зрения: оба гонщика сыграли роль в аварии и невозможно безоговорочно возложить вину за происшествие на кого-то одного.
Если в FIA хотели сделать заявление, то они могли бы наложить одинаковый штраф на обоих пилотов. Но в итоге они посчитали, что в большей степени был виноват Макс. А поскольку он не сумел добраться до финиша, единственным вариантом было оштрафовать его потерей позиций на старте следующего Гран-при. И мы принимаем этот штраф».
По итогам разбирательства стюарды постановили, что в аварии виновен Ферстаппен. Наказание для пилота Red Bull – лишение трех мест на стартовой решетке следующего Гран-при, которое пройдет в Сочи.
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