Ферстаппен – об аварии на Гран-при Италии: «Я не ожидал, что Хэмилтон продолжит меня выдавливать»
Стюарды определили виновного в столкновении Хэмилтона с Ферстаппеном
Из-за аварии оба пилота не сумели финишировать в Гран-при Италии
Фото: пресс-служба Формулы-1
Во время Гран-при Италии столкнулись лидеры чемпионата Льюис Хэмилтона и Макс Ферстаппен.
Another hugely dramatic moment in the Verstappen/Hamilton title battle #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2— Formula 1 (@F1) September 12, 2021
После гонки обоих пилотов вызвали к стюардам. Те постановили, что в аварии виновен пилот Red Bull. Наказание для Ферстаппена – лишение трех мест на стартовой решетке следующего Гран-при, которое пройдет в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Формулы-1.
Хэмилтон солидарен со стюардами, а вот Макс считает, что в столкновении виновны оба пилота.
Напомним, победу в Монце праздновали пилоты McLaren.
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