Латифи: «Я получал угрозы смерти после Гран-при Абу-Даби»

Пилот Williams Николос Латифи на своем официальном сайте рассказал о хейте, который обрушился в его сторону после Гран-при Абу-Даби.

За несколько кругов до окончания гонки канадец разбил болид, чем спровоцировал появление машины безопасности. Эти воспользовался Макс Ферстаппен, который после пит-стопа обошел Льюиса Хэмилтона и стал новым чемпионом Формулы-1:

Сразу после взмаха клетчатого флага я знал, как все, вероятно, будет происходить в соцсетях. Тот факт, что я посчитал наилучшим вариантом удалить Instagram и Twitter со своего телефона, лучше всего говорит о том, как жесток сейчас может быть онлайн-мир. Последовавшие за этим ненависть, оскорбления и угрозы в социальных сетях не стали для меня сюрпризом, поскольку это просто суровая реальность того мира, в котором мы сейчас живем. Что меня шокировало, так это крайний тон ненависти и оскорблений и даже угрозы смерти, которые я получал.

Некоторые люди говорили, что я сражался за позицию, которая не имела значения, всего за несколько кругов до финиша. Но борюсь ли я за победу, подиум, очки или даже за последнее место, я всегда буду выкладываться на все сто, пока не вывесят клетчатый флаг. В этом отношении я такой же, как и все остальные гонщики. Не страшно, если какие-то люди не понимают или не согласны с этим. Вы можете высказать свое мнение. Но использование этих мнений для разжигания ненависти, оскорблений и угроз насилия не только в адрес меня, но и самых близких мне людей, говорит мне, что эти люди не являются настоящими фанатами нашего спорта.

У всех людей свое мнение, и это нормально. Толстая кожа – важная часть того, чтобы быть спортсменом, особенно когда вы постоянно находитесь в положении, когда за вами внимательно следят. Но многие из комментариев, которые я получил на прошлой неделе, переходили грань нечто гораздо более экстремального. Меня беспокоит, как сможет отреагировать кто-то другой, если на него когда-либо будет направлен такой же уровень насилия. Никто не должен позволять громкому меньшинству диктовать, кем вы являетесь».