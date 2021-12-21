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Латифи: «Я получал угрозы смерти после Гран-при Абу-Даби»

Пилот Williams не по своей воле решил исход чемпионской борьбы
Автоспорт Формула-1
21 декабря 19:05
Латифи: «Я получал угрозы смерти после Гран-при Абу-Даби»

Пилот Williams Николос Латифи на своем официальном сайте рассказал о хейте, который обрушился в его сторону после Гран-при Абу-Даби.

За несколько кругов до окончания гонки канадец разбил болид, чем спровоцировал появление машины безопасности. Эти воспользовался Макс Ферстаппен, который после пит-стопа обошел Льюиса Хэмилтона и стал новым чемпионом Формулы-1:

«Было много последствий у ситуации, возникшей после моего схода в Абу-Даби. Я получил тысячи сообщений в своих аккаунтах в соцсетях – публичных и в личку. Большинство их них были с поддержкой, однако было и много хейта и оскорблений.

Сразу после взмаха клетчатого флага я знал, как все, вероятно, будет происходить в соцсетях. Тот факт, что я посчитал наилучшим вариантом удалить Instagram и Twitter со своего телефона, лучше всего говорит о том, как жесток сейчас может быть онлайн-мир. Последовавшие за этим ненависть, оскорбления и угрозы в социальных сетях не стали для меня сюрпризом, поскольку это просто суровая реальность того мира, в котором мы сейчас живем. Что меня шокировало, так это крайний тон ненависти и оскорблений и даже угрозы смерти, которые я получал.

Некоторые люди говорили, что я сражался за позицию, которая не имела значения, всего за несколько кругов до финиша. Но борюсь ли я за победу, подиум, очки или даже за последнее место, я всегда буду выкладываться на все сто, пока не вывесят клетчатый флаг. В этом отношении я такой же, как и все остальные гонщики. Не страшно, если какие-то люди не понимают или не согласны с этим. Вы можете высказать свое мнение. Но использование этих мнений для разжигания ненависти, оскорблений и угроз насилия не только в адрес меня, но и самых близких мне людей, говорит мне, что эти люди не являются настоящими фанатами нашего спорта.

У всех людей свое мнение, и это нормально. Толстая кожа – важная часть того, чтобы быть спортсменом, особенно когда вы постоянно находитесь в положении, когда за вами внимательно следят. Но многие из комментариев, которые я получил на прошлой неделе, переходили грань нечто гораздо более экстремального. Меня беспокоит, как сможет отреагировать кто-то другой, если на него когда-либо будет направлен такой же уровень насилия. Никто не должен позволять громкому меньшинству диктовать, кем вы являетесь».


Напомним, Ферстаппен посоветовал Латифи отключить телефон и уехать в отпуск.

Сергей Остапенко
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Теги

Николас Латифи Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон

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