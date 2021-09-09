Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года
Леклер: «Гонки в Монце всегда были особенными для Ferrari»
Монегаск поделился ожиданиями от Гран-при
Шарль Леклер / фото - Getty Images
Гонщик Ferrari Шарль Леклер поделился планами накануне грядущего Гран-при Монца. Монегаск вспомнил прошлые успехи в Италии и рассчитывает показать высокий результат в 2021 году. Слова Леклера приводит пресс-служба Ф-1.
«Гонки в Монце всегда были особенными для Ferrari в целом, но я навсегда запомню свою победу в 2019 году. Это было настоящее безумие. Думаю, в этом году будет немного сложнее. Конечно, если сравнивать с прошлым сезоном, мы добились определенного прогресса. На бумаге Монца — сложная трасса для нас, но, учитывая спринт-квалификацию… Надеюсь, мы сможем этим воспользоваться и успешно проведем выходные.
Я доволен результатами Гран-при Нидерландов. Там была потрясающая атмосфера, на трибунах болело множество людей. Надеюсь увидеть то же самое в Монце, только с болельщиками в красных цветах».
Леклер ранее поделился мыслями о результатах гонки в Нидерландах.
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