Перес: «Жаль Ферстаппена, он заслуживал победу»
Лопнутая шина лишила Ферстаппена подиума Гран-при Азербайджана. Видео аварии и эмоций пилота
Победу одержал напарник Макса по Red Bull
Ферстаппен с болидом / фото - F1
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен не смог выиграть Гран-при Азербаджана из-за обидной аварии за 5 кругов до финиша. У нидерландца лопнуло колесо. Позже на официальной странице Формулы-1 опубликовали видео эпизода.
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