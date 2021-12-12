Ферстаппен – о протестах Mercedes: «Это показательный итог сезона»
Mercedes подал протест на решение судей отклонить их прежние протесты после Гран-при Абу-Даби
В команде никак не могут смириться с итогами гонки
Хэмилтон и Ферстаппен / Фото: Формула-1
Команда Mercedes подала апелляцию на решение стюардов Гран-при Абу-Даби отклонить их два протеста по итогам гонки. Об этом сообщил в Twitter
журналист Крис Медланд.
Изначально в Mercedes подали протест по поводу нарушения пункта 48.12 регламента со стороны дирекции гонки. Стюарды, выслушав аргументы команды, отклонили два протеста. Теперь на решение стюардов подана аппеляция.
Напомним, Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, обогнав перед финишем Льюиса Хэмилтона. Эта победа также помогла Максу выиграть чемпионат.
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