Mercedes подал протест на решение судей отклонить их прежние протесты после Гран-при Абу-Даби

В команде никак не могут смириться с итогами гонки

Хэмилтон и Ферстаппен / Фото: Формула-1

Команда Mercedes подала апелляцию на решение стюардов Гран-при Абу-Даби отклонить их два протеста по итогам гонки. Об этом сообщил в Twitter журналист Крис Медланд.



Изначально в Mercedes подали протест по поводу нарушения пункта 48.12 регламента со стороны дирекции гонки. Стюарды, выслушав аргументы команды, отклонили два протеста. Теперь на решение стюардов подана аппеляция.

Напомним, Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, обогнав перед финишем Льюиса Хэмилтона. Эта победа также помогла Максу выиграть чемпионат.