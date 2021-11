«На х** их всех». Босс Mercedes бурно отреагировал на прорыв Хэмилтона после штрафа

Вольфф и Хэмилтон / Фото: planetf1.com

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф поделился мыслями о дисквалификации Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии.



Отметим, что семикратный чемпион Ф-1 стартовал в спринте последним и финишировал на пятой строчке. Босс высказался об эмоциональной фразе «на х** их всех», которую сказал британцу после финиша:

P20 P5@LewisHamilton put on an overtaking show on Saturday!#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/erH6WjvMIi