«На х** их всех». Босс Mercedes бурно отреагировал на прорыв Хэмилтона после штрафа
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф поделился мыслями о дисквалификации Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии.
Отметим, что семикратный чемпион Ф-1 стартовал в спринте последним и финишировал на пятой строчке. Босс высказался об эмоциональной фразе «на х** их всех», которую сказал британцу после финиша:
Я не имел в виду какие-либо пункты регламента. Это в целом наш настрой.
Вчера машину проверили, а сегодня за два часа на гонки мы узнали, что получили дисквалификацию. В каком-то смысле это грустно, поскольку в Формуле-1 есть определенный modus operandi и протокол, которому мы должны следовать.
Мы не прошли последовательные тесты, и задел был крошечным. В прошлом это означало бы, что деталь необходимо исправить. Мы видели это в случае с задним крылом Red Bull на прошлой неделе. Крыло просто было повреждено во время квалификации.
Но нужно быть честными, стюарды выполнили свою работу. Мы не прошли тест, и их аргументы следует уважать. Поэтому мы решили не подавать апелляцию по философским причинам. Если судьи вынесли решение, его нужно принять, и это работает в обе стороны.
P20 P5@LewisHamilton put on an overtaking show on Saturday!#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/erH6WjvMIi— Formula 1 (@F1) November 13, 2021
Напомним, что в основной гонке Хэмилтон откатится на пять позиций в сравнение с результатами спринта.
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