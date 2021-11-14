«На х** их всех». Босс Mercedes бурно отреагировал на прорыв Хэмилтона после штрафа

Вольфф и Хэмилтон / Фото: planetf1.com

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф поделился мыслями о дисквалификации Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии.



Отметим, что семикратный чемпион Ф-1 стартовал в спринте последним и финишировал на пятой строчке. Босс высказался об эмоциональной фразе «на х** их всех», которую сказал британцу после финиша:

Вчера машину проверили, а сегодня за два часа на гонки мы узнали, что получили дисквалификацию. В каком-то смысле это грустно, поскольку в Формуле-1 есть определенный modus operandi и протокол, которому мы должны следовать.

Мы не прошли последовательные тесты, и задел был крошечным. В прошлом это означало бы, что деталь необходимо исправить. Мы видели это в случае с задним крылом Red Bull на прошлой неделе. Крыло просто было повреждено во время квалификации.

Но нужно быть честными, стюарды выполнили свою работу. Мы не прошли тест, и их аргументы следует уважать. Поэтому мы решили не подавать апелляцию по философским причинам. Если судьи вынесли решение, его нужно принять, и это работает в обе стороны.