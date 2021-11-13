Стюарды оштрафовали Хэмилтона. Британец будет стартовать последним в спринте Гран-при Бразилии

Серьезный удар по чемпионским амбициям пилота Mercedes

Фото: пресс-служба Формулы-1

Стюарды Гран-при Бразилии оштрафовали победителя квалификации Льюиса Хэмилтона, сообщила пресс-служба Формулы-1.

Британец понес наказание за то, что его болид не соответствовал регламенту Формулы-1: при активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла составляло больше разрешенных 85 миллиметров.

Таким образом, в спринтерской гонке Хэмилтон будет стартовать с 20-го места. На первую позицию переместился его главный конкурент в борьбе за чемпионский титул Макс Ферстаппен.

За четыре гонки до конца чемпионата в личном зачете Формулы-1 Ферстаппен опережает Льюиса на 19 очков.