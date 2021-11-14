Хэмилтон с десятого места на старте выиграл Гран-при Бразилии
Не удивительно. Фанаты выбрали гонщика дня по итогам Гран-при Бразилии
Пилот сумел прорваться с 10-го на 1-е место
Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, по итогам голосования среди фанатов, был признан гонщиком на Гран-при Бразилии.
На этапе в Интергалосе Хэмилтон сотворил чудо. Стартовав десятым после штрафа за замену мотора и пятой позиции в спринте, британец сумел прорваться на первое место и одержать победу на Гран-при.
Напомним, Хэмилтон подвел итоги Гран-при Сан-Паулу.
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