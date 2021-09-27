Норрис – о потерянной победе Гран-при России: «Очень больно»

Всему виной поздний пит-стоп

Ландо Норрис / фото - Getty Images

Гонщик McLaren Ландо Норрис поделился эмоциями после Гран-при России, в котором пилот мог завоевать свою первую победу в Формуле-1. Но из-за отказа вовремя сменить шины Норрис пропустил вперед Льюиса Хэмилтона, а потом и вовсе не смог удержаться даже в тройке лидеров, финишировав лишь 7-м. После гонки в своем Instagram Норрис написал:

«Очень больно – и мне, и команде. Мы проиграли гонку вместе. Я чувствую себя очень плохо и, наверное, это продлится какое-то время. Просто из-за того, как многое значила гонка. Но я и мы вернемся и станем сильнее и лучше. Я это знаю».

Напомним, победа на Гран-при Сочи стала юбилейной для Льюиса Хэмилтона.