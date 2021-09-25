Норрис: «Просто безумная квалификация»

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот McLaren Ландо Норрис прокомментировал сенсационную победу в квалификации Гран-при Сочи. Слова британца приводит Sky Sports:

Даже предпоследний круг я проехал на две секунды медленнее – и я был не совсем уверен, что нам вообще удастся улучшить время. Но я довольно сильно рискнул, и это себя оправдало».