Квалификация Гран-при Сочи завершилась сенсационным поулом Норриса
Норрис: «Просто безумная квалификация»
Пилот McLaren впервые в карьере завоевал поул-позицию
Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилот McLaren Ландо Норрис прокомментировал сенсационную победу в квалификации Гран-при Сочи. Слова британца приводит Sky Sports:
«Потрясающие ощущения. Даже не знаю, что сказать. Просто безумная сессия. Я очень рад. Также огромное спасибо команде, ребята отработали фантастическим образом.
Даже предпоследний круг я проехал на две секунды медленнее – и я был не совсем уверен, что нам вообще удастся улучшить время. Но я довольно сильно рискнул, и это себя оправдало».
Для Норриса это первый поул в карьере.
Напомним, в предыдущей гонке британец занял второе место.
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