Перес объяснил, почему в спринте ему не удалось пройти Ferrari Сайнса

Серхио Перес / Фото: Twitter Red Bull

Пилот Red Bull Серхио Перес рассказал, что помешало ему пройти Карлоса Сайнса на Ferrari в спринтерской квалификации:



Мы все ожидали, что сможем сдержать их с самого начала, но этого не произошло. Главная проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что Сайнс всегда хорошо выходил из последнего поворота, в то время как мои шины перегревались. Скорость, которая была у Ferrari на прямых, тоже была довольно высокой.

Нам еще многое предстоит сделать, и в гонке мы можем пойти на больший риск, чем сегодня. Будем атаковать с самого начала и постараемся добиться желаемого результата. Важно иметь хорошую стартовую позицию, а затем использовать ее. Надеюсь, что смогу быстро обогнать Ferrari и заполучить хороший темп уже с первого круга. Постараемся извлечь уроки из допущенных ошибок, чтобы в гонке быть сильнее.