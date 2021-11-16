Букмекеры оценили шансы Хэмилтона завоевать рекордный титул
Прорыв Хэмилтона на Гран-при Бразилии убедил босса Ferrari в нужде использовать обратную стартовую решетку
В спринтерской квалификации семикратный прорвался с двадцатого на пятое место
Маттиа Бинотто / Фото: Twitter Ferrari
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто
после увиденного на спринтерской гонке Гран-при Бразилии предложил ввести реверсивную стартовую решетку в спринтах «Королевы автоспорта». В спринт-квалификации лидеру Mercedes Льюису Хэмилтону удалось финишировать пятым после старта с последнего места:
Я думаю, что это более чем возможно, особенно учитывая то, какое удовольствие все получили с таким количеством обгонов. Думаю, нам стоит рассмотреть этот вариант для формата спринтерской гонки.
Напомним, что семикратный чемпион выиграл этап Гран-при в Сан-Паулу.
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