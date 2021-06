Ральф Шумахер – об инциденте Мика и россиянина Мазепина: «Такое должно штрафоваться!»

Мик Шумахер и Никита Мазепин / Фото: twitter.com/HaasF1Team

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер в своем Instagram встал на сторону своего племянника Мика в инциденте с товарищем по Haas Никитой Мазепиным на последнем круге гонки Гран-при Азербайджана.

Обороняясь от напарника, россиянин начал смещаться в сторону немца, но в последний момент отрулил обратно. Мик пожаловался на действия сокомандника своему гоночному инженеру: «Он что, хочет нас убить?»



A dramatic finish to a dramatic race



Nikita overtook Mick on the final lap but Schumacher finishes just ahead after a drag race to the line!



P13 MSC, P14 MAZ #HaasF1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ykUuyrIYMC