Ральф Шумахер – об инциденте Мика и россиянина Мазепина: «Такое должно штрафоваться!»

Экс-пилот Ф-1 поддержал своего племянника

Мик Шумахер и Никита Мазепин / Фото: twitter.com/HaasF1Team

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер в своем Instagram встал на сторону своего племянника Мика в инциденте с товарищем по Haas Никитой Мазепиным на последнем круге гонки Гран-при Азербайджана.

Обороняясь от напарника, россиянин начал смещаться в сторону немца, но в последний момент отрулил обратно. Мик пожаловался на действия сокомандника своему гоночному инженеру: «Он что, хочет нас убить?»



A dramatic finish to a dramatic race



Nikita overtook Mick on the final lap but Schumacher finishes just ahead after a drag race to the line!



P13 MSC, P14 MAZ #HaasF1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ykUuyrIYMC — Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 6, 2021

Вполне точно! То, что делал Никита, было просто невероятно опасно. На скорости за 300 километров в час так делать вообще нельзя, такое должно штрафоваться.

Напомним, что Шумахер пришел к финишу на 0,07 с раньше, чем Мазепин, добыв наивысшее место для Haas в сезоне.

Разбор этапа Гран-при в Баку.