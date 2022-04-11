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Российского «зигуна» ссаными тряпками выгнали из команды

Шведский коллектив также заявил о правильности поставки ВСУ оружия
Автоспорт
11 апреля 18:20
Российского «зигуна» ссаными тряпками выгнали из команды
Фото: скриншот FIA

Картинговая команда Ward Racing сообщила о расставании с россиянином Артемом Северюхиным, который во время празднования победы на этапе чемпионата Европы отметился нацистским жестом:

Это заявление сделано в ответ на личные действия пилота Ward Racing Артема Северюхина во время церемонии награждения в Портимао 10 апреля 2022 года. Ward Racing глубоко стыдится поведения пилота и решительным образом его осуждает. В ближайшее время будут приняты соответствующие меры.

Ward Racing — частная шведская команда, объединяющая пилотов из разных стран, действующих по лицензиям разных стран. Пилоты команды не объединены по странам или другим категориям. Большинство пилотов не представляют сборную какой-либо страны, а действуют индивидуально.

Действия Артема Северюхина во время церемонии награждения 10 апреля 2022 года носили исключительно индивидуальный характер и никоим образом не отражают взгляды и ценности Ward Racing. Напротив, Ward Racing вместе с международным сообществом осуждает вторжение россии в Украину и выражает свою солидарность с людьми, пострадавшими в результате этого неспровоцированного и ужасающего нападения. С началом непрекращающейся войны наша твердая позиция демонстрируется касками и наклейками «Нет Войне».

Кроме того, сейчас с нами путешествуют три украинские семьи, потому что им некуда возвращаться. Как граждане Швеции, мы гордимся своей страной, которая приняла историческое решение отправить оружие в Украину для борьбы с российской армией.

Соответственно, Ward Racing самым решительным образом осуждает личные действия пилота Артема Северюхина во время церемонии награждения 10 апреля 2022 года, так как считает их проявлением неспортивного поведения, недопустимым нарушением этического и морального спортивного кодекса. Этим заявлением Ward Racing выражает свое мнение, а также мнение всех спортсменов и сотрудников команды Ward Racing. Исходя из этих соображений, Ward Racing не видит возможности продолжения сотрудничества с Артемом Северюхиным и продолжит расторжение его гоночного контракта.

Наконец, Ward Racing хотела бы извиниться перед теми, кто пострадал или был огорчен этим происшествием. Работа над созданием более разнообразного, инклюзивного и уважительного гоночного климата долгое время была и останется приоритетом для Ward Racing.

Отметим, что мать спортсмена пыталась выгородить его странным способом.

Олег Шумейко-младший
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нацизм

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