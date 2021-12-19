Руководитель Red Bull: «Ферстаппен в полной мере заслужил чемпионский титул»

Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер уверен, что со временем спорные моменты финальной гонки сезона в Абу-Даби забудутся и люди будут помнить только сам факт победы Макса Ферстаппена в чемпионате.

Цитирует Хорнера портал autosport.com:

Я считаю, что Макс в полной мере заслужил чемпионский титул, если посмотреть на то, как прошел этот сезон в целом. Конечно, события последней гонки породили множество разговоров, обсуждений. Но, знаете, это спорт, иногда такое случается.

Мне кажется, что в этом сезоне нам довольно часто не везло. Да, в последней гонке нам повезло с машиной безопасности, но мы также принимали верные стратегические решения. Мы выиграли гонку благодаря отличной стратегии, отличной командной работе и превосходному исполнению Макса.

Пройдет время и все успокоится. Макс полностью заслуженно стал чемпионом и мы очень этим гордимся. А в истории имя Макса навсегда останется как чемпиона Формулы-1 2021 года».