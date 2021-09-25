Сайнс – о лучшей квалификации в карьере: «Второе место может сильно нам навредить»

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Сочи – лучший результат в карьере испанца. Слова Сайнса приводит Sky Sports:

Мы будем бороться завтра. Постараемся получить от гонки удовольствие. Но мы будем стартовать со второй позиции, то есть с грязной стороны трассы. А это может сильно нам навредить».