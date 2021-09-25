Норрис: «Просто безумная квалификация»
Сайнс – о лучшей квалификации в карьере: «Второе место может сильно нам навредить»
Пилот Ferrari рассказал о трудностях, с которыми столкнется на старте Гран-при Сочи
Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилот Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Сочи – лучший результат в карьере испанца. Слова Сайнса приводит Sky Sports:
«С самого начала квалификация складывалась очень тяжело. Мы выбрали хорошую стратегию, смогли проехать сильный круг. К сожалению, я был одним из первых, кто пересек финишную черту под клетчатый флаг и не смог в полной мере использовать постоянно улучшавшееся состояние этой трассы.
Мы будем бороться завтра. Постараемся получить от гонки удовольствие. Но мы будем стартовать со второй позиции, то есть с грязной стороны трассы. А это может сильно нам навредить».
Победителем квалификации стал Ландо Норрис.
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