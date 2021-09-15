Советник Red Bull не верит заявлениям Mercedes, что в этом сезоне у них больше не будет обновлений

Хельмут Марко изменил отношение к системе Halo

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Советник Red Bull Хельмут Марко скептически отнесся к словам руководителя Mercedes о том, что у «серебряных стрел» больше не будет обновлений болида в этом сезоне. Слова Марко приводит GRANDPX.NEWS:

«Тото Вольф говорил, что у Mercedes больше не будет обновлений? Не верю ни единому их слову. Пять очков преимущества Red Bull ничего не значат в гонке за титулом. Борьба будет идти до последнего Гран-при».

Также Марко после столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии изменил отношение к системе защиты гонщиков Halo:

«Защитная система гало? Изначально я был настроен очень скептически по отношению к ней. Но нельзя не признать, что при столкновении Ферстаппена и Хэмилтона она сыграла решающую роль в том, что все закончилось так удачно».

В зачете пилотов Ферстаппен опережает Хэмилтона на пять очков, однако в Кубке конструкторов Red Bull уступает Mercedes 18 баллов.