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Тема дняТо, что Вернидуб умеет играть против «Шахтера», – миф. Вместе с «Зарей» он отбирал очки у «горняков» считанные разы
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Советник Red Bull не верит заявлениям Mercedes, что в этом сезоне у них больше не будет обновлений

Хельмут Марко изменил отношение к системе Halo
Автоспорт Формула-1
13:39
Советник Red Bull не верит заявлениям Mercedes, что в этом сезоне у них больше не будет обновлений
Фото: Vbet News

Советник Red Bull Хельмут Марко скептически отнесся к словам руководителя Mercedes о том, что у «серебряных стрел» больше не будет обновлений болида в этом сезоне. Слова Марко приводит GRANDPX.NEWS:

«Тото Вольф говорил, что у Mercedes больше не будет обновлений? Не верю ни единому их слову.

Пять очков преимущества Red Bull ничего не значат в гонке за титулом. Борьба будет идти до последнего Гран-при».


Также Марко после столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии изменил отношение к системе защиты гонщиков Halo:

«Защитная система гало? Изначально я был настроен очень скептически по отношению к ней. Но нельзя не признать, что при столкновении Ферстаппена и Хэмилтона она сыграла решающую роль в том, что все закончилось так удачно».

В зачете пилотов Ферстаппен опережает Хэмилтона на пять очков, однако в Кубке конструкторов Red Bull уступает Mercedes 18 баллов.

Сергей Остапенко
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Хельмут Марко Red Bull Mercedes Тото Вольфф

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