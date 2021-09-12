Система Halo спасла Хэмилтона от смерти. В Ф-1 ее ввели только в 2018 году

Семикратный чемпион мира понимает, насколько сильно ему повезло

Фото: пресс-служба Формулы-1

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон столкнулся с Максом Ферстаппеном во время Гран-при Италии, в результате чего болид голландца наехал на машину британца.

Оба гонщика не сумели финишировать, однако последствия для Хэмилтона могли стать гораздо более печальными. На фото выше видно, что колесо болида Ферстаппена задело голову Льюиса. Спасла британца в этом эпизоде только система защиты гонщиков Halo. В Формуле-1 она была введена недавно – в 2018 году. Тогда же эту систему поддали жесткой критике из-за того, что она якобы делает болиды уродливыми.

Сам Хэмилтон понимает, что был на грани, чего уж здесь лукавить, смерти. Об этом пилот Mercedes написал в своих социальных сетях:

Напомним, стюарды Формулы-1 уже вынесли вердикт виновнику аварии.