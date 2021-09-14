Хэмилтон – о штрафе Ферстаппена: «Если такие штуки сходят с рук, легче продолжать этим заниматься»
«Ты не пытаешься вернуться на трассу, если тебе плохо». Конфликт между Ферстаппеном и Хэмилтоном продолжает разгораться
Лидер Red Bull разочарован итогом гонки в Италии
Опаснейшее столкновение Ферстаппена и Хэмилтона / Фото: Twitter F1
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен ответил на претензии семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона
после аварии на Гран-при Италии:
Я видел, что с Льюисом все в порядке. То есть, я уже выбрался из кокпита болида, а Льюис пытался вернуться на трассу. Ты не будешь так действовать, если тебе плохо.
Вообще я спокоен, нам предстоит проанализировать случившееся. Конечно, я разочарован подобным итогом, ведь я рассчитывал добиться хорошего результата. Но все нормально, нужно двигаться дальше. Иногда такое случается, это гонки. Но мы все профессионалы и должны просто идти дальше.
Напомним, что жизнь британца после столкновения была под угрозой.
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