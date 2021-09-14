«Ты не пытаешься вернуться на трассу, если тебе плохо». Конфликт между Ферстаппеном и Хэмилтоном продолжает разгораться

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛишь бы не травмировался до боя. Джошуа практикует уникальные упражнения перед встречей с Усиком
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 2
Сегодня 12
Завтра 8
Футбол (5 событий из 7) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Эвертон - Бернли 3:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Болонья - Верона 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Олимпик - Волынь 1:2 Окончен
18:30 Нива Т - Альянс 1:5 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Верес - ФК Львов 1:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 1:1 2-й тайм
19:45 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 2-й тайм
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 1:1 2-й тайм
19:45 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 2-й тайм
22:00 Барселона - Бавария -:- Запланирован
22:00 Динамо - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Аталанта -:- Запланирован
22:00 Лилль - Вольфсбург -:- Запланирован
22:00 Челси - Зенит -:- Запланирован
22:00 Мальме - Ювентус -:- Запланирован
Теннис (4 события из 22) показать все
WTA 2021 (Luxembourg, Luxembourg)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Леся Цуренко - Алиаксандра Саснович 0:2 Окончен
WTA 2021 (Portoroz, Slovenia)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
12:00 Katarina Zavatska - Кэти Бултер 0:2 Окончен
15:35 Даяна Ястремская - Жасмин Паолини 0:1 Снялся
17:40 Сара Эррани - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
Футбол (8 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Бешикташ - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
19:45 Шериф - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Брюгге - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Порту -:- Запланирован
22:00 Ливерпуль - Милан -:- Запланирован
22:00 Спортинг - Аякс -:- Запланирован
22:00 Интер - Реал -:- Запланирован

«Ты не пытаешься вернуться на трассу, если тебе плохо». Конфликт между Ферстаппеном и Хэмилтоном продолжает разгораться

Лидер Red Bull разочарован итогом гонки в Италии
Автоспорт Формула-1
10:37
«Ты не пытаешься вернуться на трассу, если тебе плохо». Конфликт между Ферстаппеном и Хэмилтоном продолжает разгораться
Опаснейшее столкновение Ферстаппена и Хэмилтона / Фото: Twitter F1

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен ответил на претензии семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона после аварии на Гран-при Италии:

Я видел, что с Льюисом все в порядке. То есть, я уже выбрался из кокпита болида, а Льюис пытался вернуться на трассу. Ты не будешь так действовать, если тебе плохо.

Вообще я спокоен, нам предстоит проанализировать случившееся. Конечно, я разочарован подобным итогом, ведь я рассчитывал добиться хорошего результата. Но все нормально, нужно двигаться дальше. Иногда такое случается, это гонки. Но мы все профессионалы и должны просто идти дальше.

Напомним, что жизнь британца после столкновения была под угрозой.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Браун сравнил противостояние Хэмилтона и Ферстаппена с петушиными боями
Браун сравнил противостояние Хэмилтона и Ферстаппена с петушиными боями
Автоспорт Формула-1
12:19
Хэмилтон – о штрафе Ферстаппена: «Если такие штуки сходят с рук, легче продолжать этим заниматься»
Хэмилтон – о штрафе Ферстаппена: «Если такие штуки сходят с рук, легче продолжать этим заниматься»
Автоспорт Формула-1
13 сентября 14:33
Хэмилтон: «Рад за McLaren – приятно видеть команду на вершине»
Хэмилтон: «Рад за McLaren – приятно видеть команду на вершине»
Автоспорт Формула-1
13 сентября 10:29
Система Halo спасла Хэмилтона от смерти. В Ф-1 ее ввели только в 2018 году
Система Halo спасла Хэмилтона от смерти. В Ф-1 ее ввели только в 2018 году
Автоспорт Формула-1
12 сентября 22:17
Ферстаппен и Хэмилтон самоустранились на Гран-при Италии. Дубль триумфаторы из McLaren отметили выпитым из ботинок шампанским
Послесловие
Ферстаппен и Хэмилтон самоустранились на Гран-при Италии. Дубль триумфаторы из McLaren отметили выпитым из ботинок шампанским
Автоспорт Формула-1
12 сентября 20:50
Авария лидеров и сенсационный победитель. Видеообзор Гран-при Италии
Авария лидеров и сенсационный победитель. Видеообзор Гран-при Италии
Автоспорт Формула-1
12 сентября 20:46

Новости: Автоспорт

Aston Martin построит собственную базу за более чем $200 млн
Aston Martin построит собственную базу за более чем $200 млн
Формула-1
12:35
Браун сравнил противостояние Хэмилтона и Ферстаппена с петушиными боями
Браун сравнил противостояние Хэмилтона и Ферстаппена с петушиными боями
Формула-1
12:19
«Ты не пытаешься вернуться на трассу, если тебе плохо». Конфликт между Ферстаппеном и Хэмилтоном продолжает разгораться
«Ты не пытаешься вернуться на трассу, если тебе плохо». Конфликт между Ферстаппеном и Хэмилтоном продолжает разгораться
Формула-1
10:37
Хэмилтон – о штрафе Ферстаппена: «Если такие штуки сходят с рук, легче продолжать этим заниматься»
Хэмилтон – о штрафе Ферстаппена: «Если такие штуки сходят с рук, легче продолжать этим заниматься»
Формула-1
13 сентября 14:33
Болт, Пирло и Вин Дизель. Шевченко вновь в окружении знаменитостей
Болт, Пирло и Вин Дизель. Шевченко вновь в окружении знаменитостей
Формула-1
13 сентября 12:24
Хэмилтон: «Рад за McLaren – приятно видеть команду на вершине»
Хэмилтон: «Рад за McLaren – приятно видеть команду на вершине»
Формула-1
13 сентября 10:29
Леклер: «Мы лишь четвертые, но для меня лично это одно из лучших выступлений в Формуле-1»
Леклер: «Мы лишь четвертые, но для меня лично это одно из лучших выступлений в Формуле-1»
Формула-1
13 сентября 09:15
Система Halo спасла Хэмилтона от смерти. В Ф-1 ее ввели только в 2018 году
Система Halo спасла Хэмилтона от смерти. В Ф-1 ее ввели только в 2018 году
Формула-1
12 сентября 22:17
Ферстаппен и Хэмилтон самоустранились на Гран-при Италии. Дубль триумфаторы из McLaren отметили выпитым из ботинок шампанским
Послесловие
Ферстаппен и Хэмилтон самоустранились на Гран-при Италии. Дубль триумфаторы из McLaren отметили выпитым из ботинок шампанским
Формула-1
12 сентября 20:50
Все новости

Популярные новости

Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Спортивная гимнастика
11 сентября 21:33
42
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Дзюдо
11 сентября 10:31
13
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 17:26
34
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
10
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Волейбол
11 сентября 15:12
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
14
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Польша — Россия. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Польша — Россия. Видео трансляция
21:30
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бенфика». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бенфика». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Шериф» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шериф» – «Шахтер». Онлайн трансляция
15 сентября 20:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Реал». Онлайн трансляция
15 сентября 22:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
«Пьяный мастер»
TV
«Пьяный мастер»
17 сентября 22:40
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
18 сентября 10:40
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
18 сентября 15:35
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
19 сентября 16:15
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00