«Ты не пытаешься вернуться на трассу, если тебе плохо». Конфликт между Ферстаппеном и Хэмилтоном продолжает разгораться

Опаснейшее столкновение Ферстаппена и Хэмилтона / Фото: Twitter F1

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен ответил на претензии семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона после аварии на Гран-при Италии:



Вообще я спокоен, нам предстоит проанализировать случившееся. Конечно, я разочарован подобным итогом, ведь я рассчитывал добиться хорошего результата. Но все нормально, нужно двигаться дальше. Иногда такое случается, это гонки. Но мы все профессионалы и должны просто идти дальше.