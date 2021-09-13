Хэмилтон – о штрафе Ферстаппена: «Если такие штуки сходят с рук, легче продолжать этим заниматься»
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился мнением о решении судей наказать Макса Ферстаппена за аварию на Гран-при Италии:
В конечном счете я горжусь стюардами. Думаю, мне нужно время, чтобы все обдумать, потому что, безусловно, создан прецедент. Важно, чтобы ради безопасности гонщиков у нас были четкие правила: такое продолжится, пока мы не сделаем выводы из происходящего на трассе. И у меня подобных инцидентов не было. Если такие штуки сходят с рук, легче продолжать этим заниматься.
Все пилоты действуют на пределе. Любой гонщик прошлого и настоящего попытался бы отстоять позицию, если у него внутренняя траектория. Конечно, если вы входите в поворот колесо в колесо, и соперник поравнялся с тобой по внешней, необходимо оставить место. Это известное правило: если пилот впереди, поворот его, и противник должен уступить.
Без сомнения, нужно рассмотреть ситуацию и убедиться, что мы следуем в верном направлении. Никто не хочет, чтобы гонщики получали травмы. Если четче прописать правила, может, мы избежим подобного в будущем.
Напомним, что этап Гран-при в Монце посетил Андрей Шевченко и другие знаменитости.
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