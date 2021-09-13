Хэмилтон – о штрафе Ферстаппена: «Если такие штуки сходят с рук, легче продолжать этим заниматься»

Льюис Хэмилтон / Фото: formula1.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился мнением о решении судей наказать Макса Ферстаппена за аварию на Гран-при Италии:



Все пилоты действуют на пределе. Любой гонщик прошлого и настоящего попытался бы отстоять позицию, если у него внутренняя траектория. Конечно, если вы входите в поворот колесо в колесо, и соперник поравнялся с тобой по внешней, необходимо оставить место. Это известное правило: если пилот впереди, поворот его, и противник должен уступить.

Без сомнения, нужно рассмотреть ситуацию и убедиться, что мы следуем в верном направлении. Никто не хочет, чтобы гонщики получали травмы. Если четче прописать правила, может, мы избежим подобного в будущем.