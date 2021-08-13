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Вольфф: «Нам нужна Ferrari в борьбе за титул»
Босс Mercedes надеется на то, что в следующем году итальянцы вернутся в гонку за чемпионство
Тото Вольфф / фото - thesportsrush.com
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф надеется на то, что в 2022 году Ferrari вновь будет сражаться за титул, сообщает портал gpfans.com.
«Нам нужна Ferrari в этой борьбе, нужен чемпионат, где четыре или пять команд могут побеждать, сражаться друг с другом. Ferrari должна быть в их числе. У них хороший состав, команда восстановила позиции после прошлого года, и я ожидаю, что в следующем сезоне они будут бороться с нами, надеюсь, а также с Red Bull, McLaren, Aston Martin, Alpine и кем бы то ни было еще. Это сделает чемпионат гораздо более захватывающим для болельщиков.
Ferrari – грандиозный бренд, в команде работают прекрасные специалисты. Нет ничего лучше, чем оказаться в Монце вместе с тифози».
Тото Вольфф высказался о нападках представителей Red Bull после инцидента Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании.
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