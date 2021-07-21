«Милуоки» - новый чемпион НБА
Адетокумбо: «Я мог бы перейти в топ-команду, но выбрал тяжелый путь»
Грек стал MVP финала НБА
Яннис Адетокунбо / фото - Undefeated
Звездный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо стал MVP финала НБА. Грек прокомментировал завоевания титула вместе с командой, не скрывая эмоций.
«Я мог бы перейти в суперкоманду и стать чемпионом, просто выполняя свою часть работы. Но я выбрал тяжелый путь к титулу, это та дорога, по которой мы пошли все вместе. И мы сделали это, черт возьми».
“I could go to a superteam and just do my part and win a championship but this is the hard way to do it and this is the way we chose to do it. And we did it, we f—king did it.” - Giannis pic.twitter.com/vk2b8UJaH9— Bleacher Report (@BleacherReport) July 21, 2021
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