Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Завершилась вторая неделя регулярного чемпионата Суперлиги.
По итогам 10 матчей была определена символическая пятерка и самый ценный игрок.
Символическая сборная недели:
Зак Коуплэнд («Кривбасс», 2 матча) – 31,0 очка, 3,0 подбора, 3,0 перехвата.
Джиан Клавелл («Будивельник» 2 матча) – 27,0 очка, 6,0 подбора, 2,0 передачи.
Александр Липовый («Прометей», 1 матч) – 14 очков, 10 подборов, 3 перехвата.
Крис Джонс («Химик», 2 матча) – 16,5 очка, 9,0 подбора, 2,5 подбора.
Владислав Коренюк («Кривбасс», 2 матча) – 16,0 очка, 9,0 подбора 3,0 блок-шота.
MVP был признан Коуплэнд, который в матчах с «Тернополем» и «Киев-Баскетом» отметился 62-я пунктами. Отметим, что невероятная результативность в матче с киевлянами позволила американцу стать самым результативным игроком двух последних сезонов чемпионата Украины.
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