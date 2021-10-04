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Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги

Также определена символическая пятерка
Баскетбол Суперлига
20:53
Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Закари Коупленд / Фото: ФБУ

Завершилась вторая неделя регулярного чемпионата Суперлиги.

По итогам 10 матчей была определена символическая пятерка и самый ценный игрок.

Символическая сборная недели:

Зак Коуплэнд («Кривбасс», 2 матча) – 31,0 очка, 3,0 подбора, 3,0 перехвата.

Джиан Клавелл («Будивельник» 2 матча) – 27,0 очка, 6,0 подбора, 2,0 передачи.

Александр Липовый («Прометей», 1 матч) – 14 очков, 10 подборов, 3 перехвата.

Крис Джонс («Химик», 2 матча) – 16,5 очка, 9,0 подбора, 2,5 подбора.

Владислав Коренюк («Кривбасс», 2 матча) – 16,0 очка, 9,0 подбора 3,0 блок-шота.

Фото: superleague.in.ua

MVP был признан Коуплэнд, который в матчах с «Тернополем» и «Киев-Баскетом» отметился 62-я пунктами. Отметим, что невероятная результативность в матче с киевлянами позволила американцу стать самым результативным игроком двух последних сезонов чемпионата Украины.

Источник: superleague.in.ua Олег Шумейко-младший
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Кривбасс (баскетбол) Прометей

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