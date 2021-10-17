Багатскис: «Кэффи – не единственный кандидат на натурализацию»

Айнарс Багатскис / Фото: ФБУ

Главный тренер сборной Украины и «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис прокомментировал натурализацию американского защитника Майкла Кэффи.



Я очень слежу за игровыми минутами баскетболистов сборной. Основные разыгрывающие играют лимитированные минуты в клубах и потом надеются, что будут играть много минут в сборной. Мы смотрим, какая ситуация.

Мы не хотим просто дать паспорт. Если и давать гражданство, то игроку, который помогает команде, дает ей пользу и благодаря которому команда становится лучше.

Могу только сказать, что Кэффи – не единственный кандидат. Мы над этим работаем. У нас наконец-то появилась эта возможность. У грузинов есть 18 паспортов. Я не говорю о всех других великих балканских баскетбольных странах, хотя даже у сербов есть легионеры.

В этом нет ничего плохого. Главное, чтобы игрок помогал команде. Больше ничего не могу сказать».