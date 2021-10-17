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«Запорожье» сотворило сенсацию, обыграв «Киев-Баскет»

25 очков Вудсона не хватило киевлянам для победы
Баскетбол Суперлига
17 октября 18:02
«Запорожье» сотворило сенсацию, обыграв «Киев-Баскет»
Фото: bczp.com.ua

«Запорожье» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги обыграло «Киев-Баскет».

Все четверти прошли в равной борьбе. Если в первой 10-минутке хозяевам удалось уйти на перерыв с «+2», то во всех последующих четвертях немного результативнее оказывались гости.

Защитник киевлян Эйвери Вудсон с 25-ю очками в матче стал самым результативным игроком матча, в составе «Запорожья» лучшим бомбардиром стал Дейшон Фрэнсис с 17-ю пунктами.

Напомним, что сегодня, 17 октября, победили также «Прометей», «Харьковские Соколы» и «Химик».

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Киев-Баскет» – «Запорожье» 73:75 (14:12, 15:17, 25:26, 19:20)

«Киев-Баскет»: Вудсон (25), Кэффи (10 + 5 передач), Вашингтон (2), Ковалев (6), Скапинцев (2 + 8 подборов) – старт; Иванов, Томсон (15), Гаррет (), Сидорук, Аникиенко (6), Тыртышник (7).

«Запорожье»: Максвелл (8 + 13 подборов), Мальчевский (), Фрэнсис (17), Сизов (11), Джозеф (14 + 8 передач) – старт; Титов (5), Соколенко, Михеев (3), Морозов (6), Удрас (11).

Олег Шумейко-младший
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