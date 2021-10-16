Багатскис – о драматичной победе в Кубке FIBA: «Хорошо, что в итоге унесли ноги»
Багатскис: «Хорошая школа, получили от «Прометея» по морде чуть-чуть»
Наставник «Киев-Баскета» – о поражении от слобожанской команды
Айнарс Багатскис / Фото - ФБУГлавный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис прокомментировал поражение от «Прометея» (63:90) в матче 6-го тура украинской Суперлиги.
«Мы просто были мягкими. Не показали мужских качеств, с которых начинается баскетбол. Были моменты, рывки, когда приближались на 12 очков. Мы полностью провалили первую четверть, потом все время старались из этой ямы вылезти. Не важно, какую защиту играли, но почему-то Харрисон был свободен. Досконально сказано, что пусть бросает любой. У «Прометея» забивали игроки, которые не забивали 5 матчей, когда без давления можно бросать. Но в ключевых моментах почему-то всегда Харрисон был свободен. Я не говорю о дальних бросках с 8-9 метров. Он был просто свободен во второй половине. Не могу сказать, что не боролись и не старались во второй половине. Но очень трудно против «Прометея», где каждый второй игрок – опытный боец, который знает свое дело и играет по ситуации. Хорошая школа, получили по морде чуть-чуть. Посмотрим, что будет через два дня».
Напомним, в другом матче игрового дня «Тернополь» дома проиграл «Запорожью» (69:77).
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