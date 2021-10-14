Багатскис – о драматичной победе в Кубке FIBA: «Хорошо, что в итоге унесли ноги»

Фото: пресс-служба Киев-Баскета

Главный тренер «Киев Баскета» Айнарс Багатскис прокомментировал драматичную победу над «Трефл Сопот» (69:68) в матче группового этапа Кубка Европы FIBA. Слова 54-летнего специалиста приводит пресс-служба столичного клуба:

Польская команда очень опытная: они не спешат, играют уверенно, используют каждую ситуацию, чтобы завершить атаку с высоким процентом. Мы хоть достойно им противостояли, но некоторые установки все же не выполнили.

Например, перед матчем говорим игроку: «Смотри пятому номеру соперников в глаза, следи за ним, и не важно, что происходит у тебя за спиной. Читай его действия, не отвлекаясь на маневры вокруг. Ясно?». Отвечает: «Ясно». Не прошло и четырех минут со старта матча, как у польской «пятерки» девять очков на счету. Ну, куда это годится?.. Однако, рад, что все закончилось хорошо.

К тому же, через три недели мы будем совсем другой командой. Поляки к матчу тоже изменятся. Но вряд ли станут действовать в радикально другой манере. Мы же будем не просто более агрессивными, но еще и умными – опыт дальнейших матчей в Кубке FIBA пойдет на пользу.