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Багатскис – о драматичной победе в Кубке FIBA: «Хорошо, что в итоге унесли ноги»

«Киев-Баскет» удачно стартовал в еврокубках
Баскетбол Еврокубки
12:43
Багатскис – о драматичной победе в Кубке FIBA: «Хорошо, что в итоге унесли ноги»
Фото: пресс-служба Киев-Баскета

Главный тренер «Киев Баскета» Айнарс Багатскис прокомментировал драматичную победу над «Трефл Сопот» (69:68) в матче группового этапа Кубка Европы FIBA. Слова 54-летнего специалиста приводит пресс-служба столичного клуба:

Как тренер радовался стартовым 20 минутам – демонстрировали баскетбол высокого европейского качества. Скажу больше, воспользуйся на полную катушку моментами, которые предоставляла польская команда, то уже по итогам первой четверти вели бы с разницей очков 15 минимум. Ну до перерыва так точно, ведь потеряли мяч лишь раз и имели катастрофический процент по реализации бросков как из-под кольца, так и с периметра. К сожалению, своими шансами не воспользовались – не хватило опыта. Его нельзя купить или одолжить. Чтобы его набраться, надо пройти через трудности. И вот во второй половине мы именно этим и занимались – хорошо, что в итоге унесли ноги.

Польская команда очень опытная: они не спешат, играют уверенно, используют каждую ситуацию, чтобы завершить атаку с высоким процентом. Мы хоть достойно им противостояли, но некоторые установки все же не выполнили.

Например, перед матчем говорим игроку: «Смотри пятому номеру соперников в глаза, следи за ним, и не важно, что происходит у тебя за спиной. Читай его действия, не отвлекаясь на маневры вокруг. Ясно?». Отвечает: «Ясно». Не прошло и четырех минут со старта матча, как у польской «пятерки» девять очков на счету. Ну, куда это годится?.. Однако, рад, что все закончилось хорошо.

К тому же, через три недели мы будем совсем другой командой. Поляки к матчу тоже изменятся. Но вряд ли станут действовать в радикально другой манере. Мы же будем не просто более агрессивными, но еще и умными – опыт дальнейших матчей в Кубке FIBA пойдет на пользу.


Сегодня отлично сработала широкая ротация...

Других вариантов использования игроков не рассматривали, ведь уже в пятницу нас ждет «Прометей», так сказать, «тирамису украинского баскетбола» – самый «сладкий» соперник в Суперлиге. Ведь он сегодня без особых вариантов в Лиге чемпионов проиграл, да? Значит, постараются свою злость от неудачи сорвать на нас, поэтому будет непросто вдвойне.

В дополнение мы потеряли Андрея Войналовича – пока не знаю, на какой срок, сейчас доктор над ним колдует, но оптимизма относительно диагноза не чувствую. К сожалению, это неотъемлемая часть игры. Но даже при таких неблагоприятных обстоятельствах будем бороться – и постараемся дать чемпиону бой.


Напомним, в квалификации Кубка Европы «Сопот» остановил другой украинский клуб – «Днепр».

Сергей Остапенко
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Айнарс Багатскис Киев-Баскет

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