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«Киев-Баскет» стартовал в Кубке Европы FIBA с победы

Киевляне минимально обыграли польский «Трефл Сопот»
Баскетбол Еврокубки
21:00
«Киев-Баскет» стартовал в Кубке Европы FIBA с победы
Фото: FIBA

Столичный «Киев-Баскет» в первом туре Кубка Европы FIBA обыграл польский «Трефл Сопот». Встреча соперников по группе B на паркете киевского Дворца спорта «Венето» завершилась со счетом 69:68 в пользу хозяев площадки.

Соперниками «Киев-Баскета» по группе B также станут израильский «Хапоэль Эйлат» и болгарский «Рилски».

Кубок Европы FIBA. Групповой этап. Группа В

«Киев-Баскет» – «Трэфл Сопот» – 69:68 (22:19, 18:16, 12:12, 17:21) 

Турнирная таблица

1. «Хапоэль Эйлат» – 1 игра/ 2 очка

2. «Киев-Баскет» – 1/2

3. «Трэфл Сопот» – 1/1

4. «Рилски» – 1/1

«Прометей» потерпел второе кряду поражение в Лиге чемпионов

Рене Тер Велде
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Киев-Баскет

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