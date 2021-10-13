Первый матч в Кубке FIBA «Киев-Баскет» сыграет против команды, которая выбила «Днепр»
«Киев-Баскет» стартовал в Кубке Европы FIBA с победы
Киевляне минимально обыграли польский «Трефл Сопот»
Фото: FIBA
Столичный «Киев-Баскет» в первом туре Кубка Европы FIBA обыграл польский «Трефл Сопот». Встреча соперников по группе B на паркете киевского Дворца спорта «Венето» завершилась со счетом 69:68 в пользу хозяев площадки.
Соперниками «Киев-Баскета» по группе B также станут израильский «Хапоэль Эйлат» и болгарский «Рилски».
Кубок Европы FIBA. Групповой этап. Группа В
«Киев-Баскет» – «Трэфл Сопот» – 69:68 (22:19, 18:16, 12:12, 17:21)
Турнирная таблица
1. «Хапоэль Эйлат» – 1 игра/ 2 очка
2. «Киев-Баскет» – 1/2
3. «Трэфл Сопот» – 1/1
4. «Рилски» – 1/1
«Прометей» потерпел второе кряду поражение в Лиге чемпионов
Комментарии 0