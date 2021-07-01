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Беверли толкнул Пола в спину в паузе игры

Защитник «Клипперс» был немедленно удален
Баскетбол НБА
10:20
Беверли толкнул Пола в спину в паузе игры
Фото: Getty Images

Разыгрывающий «Клипперс» Патрик Беверли заработал удаление в четвертой четверти шестого матча серии с «Финиксом».

Беверли толкнул в спину лидера «Санс» Криса Пола в паузе игры. Эпизод произошел за 5 минут 49 секунд до финальной сирены при счете 118:92 в пользу «Финикса».

Пол проходил мимо Беверли и что-то сказал ему. Игрок «Клипперс» развернулся и обрушил оппонента на паркет. 

Крис Пол установил исторический рекорд НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Крис Пол Патрик Беверли Финикс Санс Лос-Анджелес Клипперс

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