Беверли толкнул Пола в спину в паузе игры

Фото: Getty Images

Разыгрывающий «Клипперс» Патрик Беверли заработал удаление в четвертой четверти шестого матча серии с «Финиксом».

Беверли толкнул в спину лидера «Санс» Криса Пола в паузе игры. Эпизод произошел за 5 минут 49 секунд до финальной сирены при счете 118:92 в пользу «Финикса».

Пол проходил мимо Беверли и что-то сказал ему. Игрок «Клипперс» развернулся и обрушил оппонента на паркет.

Patrick Beverley was ejected after shoving Chris Paul from behind. pic.twitter.com/z0GFL1tb6J