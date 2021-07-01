«Финикс» вышел в финал плей-офф НБА
Беверли толкнул Пола в спину в паузе игры
Защитник «Клипперс» был немедленно удален
Фото: Getty Images
Разыгрывающий «Клипперс» Патрик Беверли заработал удаление в четвертой четверти шестого матча серии с «Финиксом».
Беверли толкнул в спину лидера «Санс» Криса Пола в паузе игры. Эпизод произошел за 5 минут 49 секунд до финальной сирены при счете 118:92 в пользу «Финикса».
Пол проходил мимо Беверли и что-то сказал ему. Игрок «Клипперс» развернулся и обрушил оппонента на паркет.
Patrick Beverley was ejected after shoving Chris Paul from behind. pic.twitter.com/z0GFL1tb6J— SportsCenter (@SportsCenter) July 1, 2021
Крис Пол установил исторический рекорд НБА.
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