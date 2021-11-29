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03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
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Без Геруна в составе. Стала известна заявка Украины на матч с Северной Македонией

Матч отбора к ЧМ-2023 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT

Баскетбол Сборная Украины
12:22
Без Геруна в составе. Стала известна заявка Украины на матч с Северной Македонией
Владимир Герун / Фото - ФБУ
Тренерский штаб сборной Украины обнародовал заявку национальной команды на матч против Северной Македонии в квалификации на чемпионат мира-2023.

Отметим, что в состав не попал центровой Владимир Герун, который не принимал участие в матче с Грузией (83:88) из-за повреждения. Игрока турецкого «Бююкчекмедже» заменит Дмитрий Скапинцев из «Киев-Баскета».
Заявка сборной Украины на матч против Северной Македонии:

 Защитники:

Денис Лукашов («Прометей»)

Виталий Зотов («Днепр») 

Илья Сидоров («Прометей») 

Иссуф Санон («Днепр») 

Александр Липовый («Прометей») 

Джером Рэндл («Будивельник»)

Форварды:

Богдан Близнюк («Будивельник») 

Андрей Войналович («Киев-Баскет») 

Вячеслав Петров («Прометей») 

Сергей Павлов («Днепр») 

Центровые:

Дмитрий Скапинцев («Киев-Баскет»)

Артем Пустовой («Гран-Канария», Испания)
Напомним, матч состоится на паркете киевского Дворца спорта. Начало – в 19.00.

Трансляцию поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также на нашем сайте.
Владимир Кириченко
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