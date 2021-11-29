Багатскис: «Я принял решение, кто выйдет в старте против Грузии»
Без Геруна в составе. Стала известна заявка Украины на матч с Северной Македонией
Матч отбора к ЧМ-2023 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT
12:22
Владимир Герун / Фото - ФБУТренерский штаб сборной Украины обнародовал заявку национальной команды на матч против Северной Македонии в квалификации на чемпионат мира-2023.
Отметим, что в состав не попал центровой Владимир Герун, который не принимал участие в матче с Грузией (83:88) из-за повреждения. Игрока турецкого «Бююкчекмедже» заменит Дмитрий Скапинцев из «Киев-Баскета».
Заявка сборной Украины на матч против Северной Македонии:
Защитники:
Денис Лукашов («Прометей»)
Виталий Зотов («Днепр»)
Илья Сидоров («Прометей»)
Иссуф Санон («Днепр»)
Александр Липовый («Прометей»)
Джером Рэндл («Будивельник»)
Форварды:
Богдан Близнюк («Будивельник»)
Андрей Войналович («Киев-Баскет»)
Вячеслав Петров («Прометей»)
Сергей Павлов («Днепр»)
Центровые:
Дмитрий Скапинцев («Киев-Баскет»)
Артем Пустовой («Гран-Канария», Испания)
Напомним, матч состоится на паркете киевского Дворца спорта. Начало – в 19.00.
Трансляцию поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также на нашем сайте.