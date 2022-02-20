Без потерь не обошлось. Сборная Украины отправилась в Испанию на матч квалификации чемпионата мира-2023
Мужская сборная Украины по баскетболу сегодня, 20 февраля, отправилась в Испанию, где 24 февраля будет сыгран матч отбора на чемпионат мира-2023.
Из Киева вылетели 10 игроков, еще 4 – Артем Пустовой, Александр Липовый, Илья Сидоров и Джером Рендл – присоединится к команде на месте. В связи с повреждением не сможет помочь национальной команде атакующий защитник Иссуф Санон.
В Кордове к матчу будут готовится 14 баскетболистов, 12 из которых войдут в заявку на игру.
Расширенный состав сборной Украины:
Защитники:
Денис Лукашов, Илья Сидоров («Прометей»), Виталий Зотов («Днепр»), Джером Рендл («Будивельник»).
Форварды:
Александр Липовый («Прометей»), Богдан Блызнюк («Будивельник»), Иван Ткаченко («Черкасские Мавпы»), Артем Ковалев («Киев-Баскет»), Вячеслав Бобров, Сергей Павлов («Днепр»).
Центровые:
Вячеслав Петров («Прометей»), Дмитрий Скапинцев («Киев-Баскет»), Вячеслав Кравцов («Днепр»), Артем Пустовой («Гран-Канария»).
Главный тренер – Айнарс Багатскис.
Напомним, что сборная Украины идет на третьем месте в группе G, проиграв национальной команде Грузии и выиграв у сборной Северной Македонии.
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