Бродский – о матче Украина – Франция: «Это историческая победа над командой, которая стабильно вторая в Европе и третья в мире»

Михаил Бродсктй / Фото: XSPORT

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский дал комментарий XSPORT о победе женской сборной Украины над бронзовыми призерами Токио-2020 Францией (90:71):



Это уже история. Она написана, и я надеюсь, что эта победа даст нам возможность попасть на чемпионат Европы. С такой командой можно бороться за медали.

В нынешнем чемпионате Украины мы взяли за основу спортивного маркетинга непредсказуемость результатов. Спасибо всем тем людям, Владимиру Дубинскому, Богдану Гулямову, одесситам, Ровно – Сергею Лещуку. Всем, кто участвует в большом движении – женский баскетбол. Да и вообще баскетбол. Мы любим этот вид спорта. К сожалению, не все мэры нас любят, не все комуны, советы нас любят, но когда украинцы поймут, что этим все нужно заниматься – игровыми видами спорта, ведь они объединяют. Баскетбол – это все время в пас, это команда, это страна, это патриотизм.

Когда-то в Америке это поняли. Вот скоро, 21 декабря, будет 130 лет этой великой игре. Я думаю, что у нас есть огромный шанс сделать баскетбол, ну, первым конечно не сможем, хотя бы не вторым видом спорта в Украине. Все идет хорошо – у нас появилось много детских команд, и мальчики тоже слава Богу, и сильный чемпионат. И мы будем продолжать. Нас показывают телеканалы, спасибо всем. И я думаю, что наконец-то медиа еще лучше обратят на нас внимание. Мы своей игрой это заслужим. И Алине Ягуповой спасибо. Чтобы вы знали, последние три года – это лучший игрок Европы. В Украине есть лучший игрок Европы. Мы проигрываем Франции практически всеми видами спорта – а вот сегодня мы их бахнули.