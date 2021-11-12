Как украинки обыграли одну из лучших команд мира. Хайлайты матча Украина – Франция
Наставник Франции: «Не были готовы в начале матча, не смогли остановить украинскую команду»
Жан-Эме Тупан – о поражении в дебютном матче отбора на Евробаскет-2023
11:42
Жан-Эме Тупан / Фото - ФБУГлавный тренер сборной Франции Жан-Эме Тупан в интервью пресс-службе ФБУ поделился эмоциями после выездного поражения от команды Украины (71:90) матче группового раунда квалификации на Евробаскет-2023.
«Мы приехали сюда с большими ожиданиями. хотели выиграть матч. Не придерживались игрового плана. Мы знали, что Ягупова наберет много очков. Можно только ограничить ее результативность. Мы плохо играли в защите, позволяли сопернику забивать двухочковые броски. Не смогли это остановить. Попытаемся решить проблемы к следующему матчу. Важно сфокусироваться на игровом плане».
«Мы знали, что Украина активно бросает. Меня удивило движение мяча соперника, вывод игроков на свободные позиции. Мы не смогли ограничить скорреров сборной Украины. Старт игры всегда важен в плане уверенности. Не были готовы в начале матча, не смогли остановить соперника. У Украины появилась уверенность, а у нас был регресс в этом плане. Думаю, что мы решим данную проблему. Нельзя так начинать матчи. Встречались с непростым соперником. Все команды хотят нас обыграть. Нужно быть готовым к этому вызову».
Отметим, что Ягупова набрала 33 очка, совершила 6 подборов и 5 передач.
Лучшие моменты матча Украина – Франция.