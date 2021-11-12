Филевич: «Как только повели в счете с Францией, почувствовали, что их можно обыгрывать»
Как украинки обыграли одну из лучших команд мира. Хайлайты матча Украина – Франция
Первая сенсация отбора на Евробаскет-2023
10:05
Фото: FIBA
Женская сборная Украины по баскетболу на старте квалификации Евробаскета-2023 совершила практически невозможное.
Наши баскетболистки вышли на площадку против вице-чемпионок последних пяти чемпионатов Европы и бронзовых призеров Токио-2020 Франции и совершили фурор (90:71). Самыми результативными игроками встречи стали Алина Ягупова (33) и Кристина Филевич (27), а центровая Татьяна Юркевичус была монстром в игре под кольцом – 19 подборов.
Лучшие моменты матча Украина – Франция:
Поделился мнением о победе главный тренер национальной команды Срджан Радулович.
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