«Бруклин» стал фаворитом на чемпионство НБА после подписания одноклубника Михайлюка

Блэйк Гриффин / фото - Getty Images

Тяжелый форвард Блэйк Гриффин перешел в «Бруклин» из «Детройта». Букмекеры считают, что этот трансфер мог стать основополагающим в борьбе за чемпионство в НБА.

После перехода баскетболиста в расположение «Нетс» расклады ставок большинства контор резко изменился. Теперь специалисты меньше верят в то, что «Лейкерс» смогут защитить свой титул.

Средние коэффициенты на победу в сезоне-20/21:

«Нетс»: 13/5

«Лейкерс»: 14/5

«Клипперс»: 11/2

«Джаз»: 7/1

«Бакс»: 8/1

«Сиксерс»: 12/1

«Санз»: 25/1

Недавно в НБА прошел матч Всех Звезд.