Михайлюк продолжает феерить. Однако на этот раз «Детройт» проиграл
«Бруклин» стал фаворитом на чемпионство НБА после подписания одноклубника Михайлюка
Букмекеры верят, что Гриффин принесет «Нетс» титул
Блэйк Гриффин / фото - Getty Images
Тяжелый форвард Блэйк Гриффин перешел в «Бруклин» из «Детройта». Букмекеры считают, что этот трансфер мог стать основополагающим в борьбе за чемпионство в НБА.
После перехода баскетболиста в расположение «Нетс» расклады ставок большинства контор резко изменился. Теперь специалисты меньше верят в то, что «Лейкерс» смогут защитить свой титул.
Средние коэффициенты на победу в сезоне-20/21:
«Нетс»: 13/5
«Лейкерс»: 14/5
«Клипперс»: 11/2
«Джаз»: 7/1
«Бакс»: 8/1
«Сиксерс»: 12/1
«Санз»: 25/1
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