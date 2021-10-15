Президент «Харьковских Соколов»: «Мурзин не смог найти подход к игрокам, как результат – потерянный сезон»
Бывший главный тренер сборной Украины возглавил аутсайдера женской Суперлиги
Евгений Мурзин нашел новое место работы
Фото: ФБУ
Известный тренер Евгений Мурзин продолжит карьеру в женской Суперлиге.
56-летний специалист возглавил команду «Чайка-ДЮСШ-Бердянск», которая проиграла четыре матча из четырех в нынешнем чемпионате и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Мурзин – бывший главный тренер сборной Украины. Кроме этого, он работал с «Будивельником», «Киев-Баскетом» и «Черкасскими Мавпами».
Напомним, сейчас сборную Украины возглавляет Айнарс Багатскис, который недавно продлил контракт и будет руководить командой на Евробаскете-2022.
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