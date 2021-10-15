Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Бывший главный тренер сборной Украины возглавил аутсайдера женской Суперлиги

Евгений Мурзин нашел новое место работы
Баскетбол Суперлига
14:39
Бывший главный тренер сборной Украины возглавил аутсайдера женской Суперлиги
Фото: ФБУ

Известный тренер Евгений Мурзин продолжит карьеру в женской Суперлиге.

56-летний специалист возглавил команду «Чайка-ДЮСШ-Бердянск», которая проиграла четыре матча из четырех в нынешнем чемпионате и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Мурзин – бывший главный тренер сборной Украины. Кроме этого, он работал с «Будивельником», «Киев-Баскетом» и «Черкасскими Мавпами».

Напомним, сейчас сборную Украины возглавляет Айнарс Багатскис, который недавно продлил контракт и будет руководить командой на Евробаскете-2022.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евгений Мурзин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

Кравцов собрал в Суперлиге 1000 подборов
Кравцов собрал в Суперлиге 1000 подборов
Суперлига
15:33
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
Суперлига
15:00
Бывший главный тренер сборной Украины возглавил аутсайдера женской Суперлиги
Бывший главный тренер сборной Украины возглавил аутсайдера женской Суперлиги
Суперлига
14:39
«Сакраменто» Леня обыграл звездный «Лейкерс»
«Сакраменто» Леня обыграл звездный «Лейкерс»
НБА
08:26
Евролига. «Фенербахче» уничтожил УНИКС, «Зенит» обыграл «Баварию»
Евролига. «Фенербахче» уничтожил УНИКС, «Зенит» обыграл «Баварию»
Еврокубки
07:25
Женский «Прометей» уверенно переиграл «Сепси» в стартовом матче Еврокубка
Женский «Прометей» уверенно переиграл «Сепси» в стартовом матче Еврокубка
Еврокубки
14 октября 21:35
«Николаев» нанес «Черкасским Мавпам» пятое поражение в Суперлиге
«Николаев» нанес «Черкасским Мавпам» пятое поражение в Суперлиге
Суперлига
14 октября 20:57
«Будивельник» в гостях не оставил шансов «Кривбассу»
«Будивельник» в гостях не оставил шансов «Кривбассу»
Суперлига
14 октября 20:23
Зеленский призвал Правительство обеспечить необходимые меры для проведения в Украине Евробаскета-2025
Зеленский призвал Правительство обеспечить необходимые меры для проведения в Украине Евробаскета-2025
В Европе
14 октября 18:19
Все новости

Популярные новости

Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
MMA
13 октября 12:58
21
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 12:53
Все новости

Анонсы

Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
19:00
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
16 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
17 октября 13:30
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
17 октября 14:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
17 октября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00