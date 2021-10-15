Бывший главный тренер сборной Украины возглавил аутсайдера женской Суперлиги

Евгений Мурзин нашел новое место работы

Фото: ФБУ

Известный тренер Евгений Мурзин продолжит карьеру в женской Суперлиге.

56-летний специалист возглавил команду «Чайка-ДЮСШ-Бердянск», которая проиграла четыре матча из четырех в нынешнем чемпионате и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Мурзин – бывший главный тренер сборной Украины. Кроме этого, он работал с «Будивельником», «Киев-Баскетом» и «Черкасскими Мавпами».

Напомним, сейчас сборную Украины возглавляет Айнарс Багатскис, который недавно продлил контракт и будет руководить командой на Евробаскете-2022.