«Черкасские Мавпы» назначили нового капитана на сезон

Иван Ткаченко / фото - "Черкасские Мавпы"

Новым капитаном «Черкасских Мавп» на сезон Суперлиги 2021/22 назначен Иван Ткаченко. 24-летний нападающий является воспитанником клуба

Иван дебютировал за основу «Мавп» еще в сезоне 2014/15 и с тех пор провел в команде 7 сезонов – это третий показатель в истории клуба.

Стало ли это неожиданностью? В больше мере да, потому что я думал, что Саню вернут на эту должность. Тренер перед выездом подошел ко мне и спросил, готов ли я принять эту должность и я согласился.

Раньше я мог позволить себе эмоционально высказываться на молодых игроков, прикрикнуть, сейчас я больше поддерживаю, даю им толчок, напутствую.

Коллектив собирается боевой, хорошие легионеры к нам приехали. Хорошо влились в коллектив, хорошо проявляют себя, как люди, а там на площадке мы вместе уже всего достигнем».