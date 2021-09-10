«Черкасские Мавпы» назначили нового капитана на сезон
Новым капитаном «Черкасских Мавп» на сезон Суперлиги 2021/22 назначен Иван Ткаченко. 24-летний нападающий является воспитанником клуба
Иван дебютировал за основу «Мавп» еще в сезоне 2014/15 и с тех пор провел в команде 7 сезонов – это третий показатель в истории клуба.
«Думаю, мне предстоит больше общения с тренером, как капитану. Что-то спрашивать, что-то доносить от парней. А так по сути ничего не поменялось. В коллективе я как был обычным парнем, который давал энергию, так и остался.
Стало ли это неожиданностью? В больше мере да, потому что я думал, что Саню вернут на эту должность. Тренер перед выездом подошел ко мне и спросил, готов ли я принять эту должность и я согласился.
Раньше я мог позволить себе эмоционально высказываться на молодых игроков, прикрикнуть, сейчас я больше поддерживаю, даю им толчок, напутствую.
Коллектив собирается боевой, хорошие легионеры к нам приехали. Хорошо влились в коллектив, хорошо проявляют себя, как люди, а там на площадке мы вместе уже всего достигнем».
Напомним, «Киев-Баскет» также выбрал нового капитана.
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