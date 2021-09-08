«Черкасские Мавпы» подписали контракт с бывшим форвардом «Прометея»
«Черкасские Мавпы» примут два контрольных матча с «Харьковскими Соколами»
Это уже третий предсезонний матч между клубами
«Черкасские Мавпы» и «Харьковские Соколы» перед началом сезона проведут два контрольных матча.
Оба матча пройдут 10 и 11 сентября во Дворце Спорта «Будивельник» в Черкассах.
Ранее в межсезонье обе команды встречались на Кубке Авантажа, где «Харьковские Соколы» победили «Черкасские Мавпы» со счетом 79:76.
Напомним, в Киеве состоится турнир с четырьмя клубами Суперлиги.
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