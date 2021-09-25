Дончич договорился с «Далласом» о супермаксимальном продлении контракта
«Даллас» выведет из обращения номер Новицки в течение следующего сезона
Как отметил владелец клуба, конкретная дата будет зависеть от графика самого экс-баскетболиста
Дирк Новицки / фото - sportscasting.com
Владелец «Маверикс» Марк Кьюбан в Twitter сообщил о том, что клуб планирует провести торжественную церемонию по выводу из обращения 41-го номера Дирка Новицки в течение предстоящего сезона.
Как отметил Кьюбан, конкретная дата будет зависеть от графика самого экс-баскетболиста.
«Потенциально это должно произойти в предстоящем сезоне. Все зависит от Дирка, который много путешествует в последнее время».
Ранее разыгрывающий Лука Дончич и «Даллас Маверикс» договорились о супермаксимальном продлении контракта.
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