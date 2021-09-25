«Даллас» выведет из обращения номер Новицки в течение следующего сезона

Как отметил владелец клуба, конкретная дата будет зависеть от графика самого экс-баскетболиста

Дирк Новицки / фото - sportscasting.com

Владелец «Маверикс» Марк Кьюбан в Twitter сообщил о том, что клуб планирует провести торжественную церемонию по выводу из обращения 41-го номера Дирка Новицки в течение предстоящего сезона.

Как отметил Кьюбан, конкретная дата будет зависеть от графика самого экс-баскетболиста.

«Потенциально это должно произойти в предстоящем сезоне. Все зависит от Дирка, который много путешествует в последнее время».

Ранее разыгрывающий Лука Дончич и «Даллас Маверикс» договорились о супермаксимальном продлении контракта.