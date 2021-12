Дэвис пропустит как минимум месяц из-за травмы

Энтони Дэвис / фото - nba.com

У бигмэна «Лейкерс» Энтони Дэвиса обнаружено растяжение боковой внутренней связки левого колена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По информации источника, лидер калифорнийцев выбыл как минимум на месяц.

Lakers star Anthony Davis has MCL sprain in left knee and will miss at least four weeks, team says.