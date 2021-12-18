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02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз 119:100 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
04:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 90:119 Окончен
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01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит -:- Запланирован
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01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован

Дэвис получил травму в матче с «Миннесотой»

Сроки возвращения форварда пока неизвестны
Баскетбол НБА
18 декабря 20:00
Дэвис получил травму в матче с «Миннесотой»
Энтони Дэвис / фото - nba.com

Бигмэн «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму левого колена в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (92:110).

Форвард покинул площадку в середине третьей четверти и не смог вернуться в игру. По словам главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля, AD потребуется обследование и МРТ, чтобы выяснить степень серьезности травмы.

«Лейкерс» заключили контракт с разыгрывающим Айзеей Томасом.

Рене Тер Велде
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Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс травмы

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