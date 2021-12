Дэвис получил травму в матче с «Миннесотой»

Энтони Дэвис / фото - nba.com

Бигмэн «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму левого колена в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (92:110).

Форвард покинул площадку в середине третьей четверти и не смог вернуться в игру. По словам главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля, AD потребуется обследование и МРТ, чтобы выяснить степень серьезности травмы.

