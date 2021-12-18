«Лейкерс» уступили «Миннесоте», «Голден Стэйт» обыграл «Бостон»
Дэвис получил травму в матче с «Миннесотой»
Сроки возвращения форварда пока неизвестны
Энтони Дэвис / фото - nba.com
Бигмэн «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму левого колена в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (92:110).
Форвард покинул площадку в середине третьей четверти и не смог вернуться в игру. По словам главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля, AD потребуется обследование и МРТ, чтобы выяснить степень серьезности травмы.
Frank Vogel says Anthony Davis will undergo an MRI in Chicago on Saturday on his left knee.— Dave McMenamin (@mcten) December 18, 2021
«Лейкерс» заключили контракт с разыгрывающим Айзеей Томасом.
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