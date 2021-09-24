Дюрант – лучший игрок НБА перед сезоном-21/22
Издание Sports Illustrated за месяц до старта нового сезона НБА опубликовало свой ежегодный рейтинг игроков.
По версии SI, лучшим баскетболистом в лиге на данный момент является форвард «Нетс» Кевин Дюрант. В прошлогоднем рейтинге 32-летний игрок занимал 6-е место.
В тройку также вошли MVP финала-2021 в составе «Бакс» Яннис Адетокумбо (2-е место) и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (3-е место), год назад являвшийся лучшим игроком по мнению авторов Sports Illustrated.
Топ-15 баскетболистов НБА в сезоне-21/22 (Sports Illustrated)
1 (6-й перед сезоном-20/21). Кевин Дюрант («Бруклин»)
2 (2). Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
3 (1). Леброн Джеймс («Лейкерс»)
4 (5). Стефен Карри («Голден Стэйт»)
5 (8). Никола Йокич («Денвер»)
6 (9). Лука Дончич («Даллас»)
7 (4). Джеймс Харден («Бруклин»)
8 (10). Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
9 (7). Энтони Дэвис («Лейкерс»)
10 (3). Кавай Ленард («Клипперс»)
11 (12). Дэмиан Лиллард («Портленд»)
12 (13). Пол Джордж («Клипперс»)
13 (–). Джейсон Тейтум («Бостон»)
14 (11). Джимми Батлер («Майами»)
15 (15). Брэдли Бил («Вашингтон»)
Эксперты ESPN назвали фаворита на приз MVP в следующем сезоне.
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